Ngắm 2 cây trầm hương hơn 200 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Đền Khoai Vạc nằm ở thôn 6, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh thờ những người có công bảo vệ dân làng.

Trong khuôn viên ngôi đền có 2 cây trầm hương (còn gọi là cây dó trầm) cổ thụ, được xem là báu vật của vùng quê này.

Hai cây trầm hương này ước tính hơn 200 năm tuổi, mọc cách nhau khoảng 100m. Trong đó, cây nằm cạnh ngôi đền thân có chu vi 2,7m, cao 8m, diện tích tán 9m, có 2 cành chính.

Cây còn lại ở vị trí phía trước đền Khoai Vạc thân có chu vi 3,7m, cao 11m, diện tích tán 11,5m, có 8 cành chính.

40 năm qua, cụ Phan Văn Chiến (93 tuổi, trú xã Hương Phố) làm nhiệm vụ trông coi, hương khói cho đền Khoai Vạc. Cũng từ thời điểm đó, cụ Chiến nhận nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc 2 cây dó trầm.

Cụ Chiến cho hay, từ khi lớn lên đã thấy 2 cây dó trầm tồn tại ở đền Khoai Vạc. Đến nay, 2 cây cổ thụ này vẫn xanh tốt, đứng sừng sững như che chở cho ngôi đền.

Rễ cây trầm hương vươn ra bám chặt xuống lòng đất, tạo nên dáng vẻ vững chãi, cổ kính. Thân cây phủ đầy rêu phong, có ụ nổi gồ ghề.

Trên thân cây xù xì, nhiều cây dương xỉ mọc ra bám chặt, tạo thêm vẻ đẹp cho cây trầm hương cổ thụ.

Thân cây trầm hương có lỗ to, lỗ nhỏ, là nơi hình thành trầm quý.

Tán cây vươn cao, tỏa bóng mát quanh năm. Theo lãnh đạo địa phương, nhiều năm trở lại đây, trầm hương trở thành loài cây có giá trị kinh tế cao, không ít thương lái tứ xứ tìm đến định giá và ngã giá hàng tỷ đồng để mua. Song, người dân quyết không bán, mà xem như báu vật gắn với truyền thống và lịch sử của làng để cùng nhau gìn giữ, bảo vệ.

Theo ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam sau khi họp, xét duyệt hồ sơ đã công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương tại đền Khoai Vạc.

Sau khi nhận được văn bản từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về kết quả xét duyệt, hôm 9/9, xã Hương Phố đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương hơn 200 năm tuổi.