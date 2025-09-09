“Cụ quế” hơn 160 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 9/9, ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng, cho biết Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã có quyết định công nhận cây quế (tên tiếng Anh là Cinnamomum cassia Blume) có tuổi đời hơn 160 năm tại nóc Ông Ní thôn 2, là Cây Di sản Việt Nam.

Theo UBND xã Trà Vân, cây quế cổ thụ tại nóc Ông Ní có chu vi gốc gần 4m, chiều cao gần 30m, thân thẳng đứng, vỏ dày thơm nồng nàn, lá xanh đậm quanh năm.

Gốc cây quế hơn 160 tuổi (Ảnh: UBND xã Trà Vân).

Do cây sống lâu năm nên người dân địa phương thường gọi là “cụ quế” và không lột vỏ bán, chỉ lấy hạt giống ươm cây con.

Đây cũng là nơi người dân tổ chức lễ cúng rừng, lễ giỗ Ông Ní hàng năm - một nghi lễ văn hóa truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc của đồng bào Ca dong trong việc gìn giữ rừng và tri ân tổ tiên.

Chính quyền địa phương đang lên kế hoạch rào chắn bảo vệ, vận động xã hội hóa gắn bia cây di sản để tuyên truyền ý thức bảo vệ của người dân, đồng thời phát triển thành điểm tham quan, du lịch cộng đồng.

Cây quế mùa ra hoa (Ảnh: UBND xã Trà Vân).

Đến nay, nóc Ông Ní còn lưu giữ được 7 cây quế cổ trên 80 năm tuổi, trong đó có 2 cây cổ thụ đặc biệt, một cây trên 160 năm tuổi và một cây gần 120 năm. Đây không chỉ là báu vật rừng xanh mà còn là tài sản văn hóa quý giá của người dân xã Trà Vân với nghề trồng quế truyền thống.

Hiện nay tổng diện tích trồng quế giống gốc tại xã Trà Vân đạt hơn 500ha, phân bổ đều khắp 6/6 thôn. Mỗi năm địa phương cung ứng hàng chục tấn vỏ và lá quế cho thị trường.

Chủ tịch UBND xã Trà Vân cho biết, ngoài cây quế trên, ở nóc Ông Ní hiện cũng có cây chè cổ thụ được các nhà khoa học xác định khoảng 330 năm tuổi.

UBND xã Trà Vân đang lập hồ sơ để trình các cơ quan chức năng thành phố, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xem xét công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây chè cổ thụ này.

Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 2.560 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, trong đó pơmu 1.146 cây, lim xanh 959 cây, đỗ quyên 435 cây, giáng hương 9 cây, đa sộp 7 cây, còn lại là cây bồ kết, bàng, thị, rỏi mật, quế và cây giăng néo.