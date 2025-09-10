Hai cây trầm hương hơn 200 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Sáng 10/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương tại đền Khoai Vạc.

Theo lãnh đạo xã Hương Phố, 2 cây trầm hương (hay còn gọi là cây dó trầm) cổ thụ tại đền Khoai Vạc, thôn 6 (xã Hương Thủy cũ, nay là xã Hương Phố) ước tính hơn 200 năm tuổi.

Hai cây trầm hương nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong đó, một cây có chu vi 2,7m, cao 8m, diện tích tán 9m, có 2 cành chính. Cây trầm hương còn lại có chu vi 3,7m, cao 11m, diện tích tán 11,5m, có 8 cành chính. Hai cây này đều phát triển tốt.

Theo các bậc cao niên trong làng, hai cây trầm hương không chỉ là báu vật về mặt sinh học mà còn mang giá trị tâm linh to lớn, được người dân trân trọng bảo vệ và gìn giữ.

Hai cây trầm hương có độ tuổi ước tính hơn 200 năm (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tán cây vươn cao, tỏa bóng mát quanh năm, là nơi gắn bó với ký ức bao thế hệ người dân địa phương và góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Với những giá trị đó, hai cây trầm hương được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam theo Quyết định 161 ngày 11/8.

Theo lãnh đạo xã Hương Phố, 2 cây trầm hương đền Khoai Vạc có giá trị bởi không chỉ nằm ở vẻ đẹp độc đáo mà còn ở công dụng làm dược liệu, nước hoa và vật phẩm phong thủy quý giá.

Hai cây trầm hương được công nhận Cây Di sản Việt Nam (Ảnh: Xuân Quyền).

Người dân Hương Phố cùng Ban quản lý đền Khoai Vạc đã đồng lòng bảo vệ, trông coi cây cẩn thận, đề phòng mọi hành vi khai thác trộm, gìn giữ nguyên vẹn như một phần di sản của làng.

Hàng năm, chính quyền cũng giao cho các đoàn thể chăm sóc và kêu gọi đầu tư thêm các hạng mục để bảo vệ 2 cây cổ thụ trong mùa mưa bão.