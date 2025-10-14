Hà Nội mưa diện rộng, cảnh báo nhiều tuyến phố có thể ngập úng

Lúc gần 8h ngày 14/10, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Theo cơ quan này, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1-0,3m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu với độ sâu lớn nhất từ 0,2-0,4m.

Xem chi tiết các tuyến phố có thể xảy ra ngập sáng nay tại đây.

Hà Nội những ngày tới có mưa trên diện rộng (Ảnh: Hải Long).

Lúc 7h, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, sáng nay trên địa bàn thành phố có mưa nhỏ trên diện rộng.

Lúc 7h, lượng mưa đo được tại các khu vực phổ biến 10-50mm, cục bộ tại một số điểm như Mỹ Đức, Xuân Mai trên 60mm.

Công ty thoát nước cho biết trên địa bàn thành phố chưa xuất hiện điểm úng ngập sâu. Công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như trạm bơm Yên Sở (vận hành 4/20 bơm), trạm bơm Cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, 2, trạm bơm Cổ Nhuế, trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước.

Đồng thời, các cửa phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60,4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63,8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85,2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64,4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87,4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (TPHCM) 65,6mm...

Dự báo từ sáng sớm nay đến hết ngày 15/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại Hà Nội, dự báo từ sáng sớm nay đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Theo dự báo, ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.