Ảnh hưởng bão Bualoi, người dân Hà Nội vất vả đội mưa đi làm sáng đầu tuần

Sáng nay (29/9), do ảnh hưởng của bão Bualoi (cơn bão số 10), thời tiết tại Hà Nội chuyển mưa lớn khiến việc đi lại của người dân trong ngày đầu tuần gặp nhiều khó khăn, hàng loạt tuyến đường chính rơi vào tình trạng ùn tắc.

Trong ảnh, hàng dài phương tiện ô tô và xe máy ùn tắc kéo dài từ cầu vượt Trung Hoà đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng trong sáng nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa tại Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện từ chiều tối qua (28/9), báo hiệu những diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của bão số 10. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cho biết thời điểm Hà Nội có mưa to kèm gió mạnh nhất sẽ rơi vào sáng nay (29/9), trùng với khung giờ cao điểm đi học, đi làm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và giao thông của người dân.

Trong ảnh, người dân đội mưa lớn di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng nay, nhiều thời điểm mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nhiều phụ huynh đội mưa lớn đưa con đến trường trên đường Nguyễn Trãi và phố Xã Đàn trong sáng nay.

Đặc biệt, khi di chuyển qua các khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng, gió bị hút mạnh khiến áo mưa bị thổi tung, che khuất tầm nhìn và gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm.

Trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) sáng nay, một phụ nữ điều khiển xe máy đã gặp tình huống nguy hiểm khi gió mạnh bất ngờ thổi lật ngược áo mưa, che khuất tầm nhìn phía trước.

Tại phố Xã Đàn, từng dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp dưới mưa.

Rất đông phương tiện dồn về khu vực hầm Kim Liên khiến nơi đây rơi vào tình trạng đông đúc, chật chội.

Các làn đường gần như ken đặc xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Tiếng còi xe inh ỏi, cùng cảnh người dân đội mưa, mặc áo mưa lách qua dòng phương tiện dày đặc càng làm không khí thêm phần ngột ngạt và căng thẳng.

Lượng phương tiện ùn ứ, chen chúc chật kín dưới lòng đường khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Trước cảnh dòng xe gần như “đứng yên”, nhiều người buộc phải chọn cách chạy xe lên vỉa hè để tìm lối thoát, khiến tình hình giao thông thêm phần hỗn loạn và tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người đi bộ lẫn phương tiện.

Sáng nay, tuyến đường Nguyễn Trãi rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài do mưa lớn, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Hình ảnh này dường như đã trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô mỗi khi trời mưa, nhất là trong khung giờ cao điểm đầu tuần, khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Giao thông ùn tắc trên tuyến đường Hoàng Minh Giám theo cả 2 hướng đi Nguyễn Chánh và Lê Văn Lương.

Tình trạng ùn tắc còn xảy ra tại các tuyến đường khác của Hà Nội như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Tại các điểm có cầu vượt cũng như đoạn đường phía dưới, dòng phương tiện đều ken đặc, di chuyển chậm chạp, tạo nên cảnh ùn ứ kéo dài, gây khó khăn cho người dân trong giờ cao điểm.

Cảnh mưa lớn kéo dài luôn đi kèm với nỗi lo ùn tắc giao thông, khiến nhiều người dân không khỏi mệt mỏi. Việc phải chen chúc hàng giờ dưới mưa, di chuyển chậm chạp từng mét một đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc mỗi khi thời tiết xấu xảy ra tại Thủ đô.