Tổng Bí thư: Đại hội XIV bầu một lần, bầu đủ với tỷ lệ phiếu tập trung cao

Chiều 10/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc

Nhấn mạnh thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư nhắc lại bối cảnh đặc biệt khi chuẩn bị Đại hội.

Đó là tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, chúng ta đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ rất lớn, rất khó và nhạy cảm, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng phải chịu một mất mát vô cùng to lớn: sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Đây vừa là nỗi đau sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, sự đoàn kết, vững vàng và trách nhiệm chính trị trong việc tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới 40 năm qua ở Việt Nam (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thành công của Đại hội XIV là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc.

“Đó là kết quả của một quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; của tinh thần trách nhiệm cao; của sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng”, Tổng Bí thư nhận định.

Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là việc tích hợp 3 báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất, không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn, mà quan trọng hơn là thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao.

Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng

Tổng Bí thư cũng nhìn nhận công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc; bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. “Kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng”, theo lời Tổng Bí thư.

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội cũng được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ - những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trí tuệ, dân chủ, đúng quy định để Đại hội thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư cho biết ngay sau Đại hội, công tác hoàn thiện văn kiện tiếp tục được triển khai rất tích cực, khẩn trương. Đến ngày 7/2/2026, văn kiện Đại hội được công bố chính thức tại Hội nghị quán triệt, triển khai toàn quốc - rút ngắn hơn 1 tháng so với nhiệm kỳ trước.

Từ kết quả đó, Tổng Bí thư đánh giá các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban, từ Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, đến Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.

“Nhận thức là cả một quá trình, càng làm chúng ta càng vỡ ra nhiều vấn đề; quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Đảng, đằng sau những quyết định quan trọng của Đại hội là rất nhiều đêm trăn trở, rất nhiều cuộc họp kéo dài, rất nhiều lần cân nhắc từng câu, từng chữ, từng phương án và cả những áp lực mà không phải lúc nào cũng nói ra được.

“Tôi biết, nhiều đồng chí trong các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các Tổ biên tập, Tổ giúp việc đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, thậm chí ảnh hưởng đến công việc gia đình, để hoàn thành công việc chung. Những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng hiện diện trên diễn đàn, nhưng đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội XIV thật sự trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao hơn.

Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định, vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm , Đại hội XIV đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao hơn (Ảnh: TTXVN).

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, tại Hội nghị Trung ương 2 (cuối tháng 3) sẽ ban hành một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng; năm 2026, phải hoàn thành thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung mới, nội dung cốt lõi của văn kiện… Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung triển khai những nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị thành viên các Tiểu ban và Ban Chỉ đạo tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng.

Một là Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.

Hai là Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển; từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo, với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đây là những công việc rất lớn, rất khó, đòi hỏi trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và chiều sâu về lý luận, thực tiễn, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư khẳng định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV luôn trân trọng, lắng nghe và kỳ vọng vào sự tiếp tục đồng hành, đóng góp của các thành viên.

Mặt khác, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Văn phòng Trung ương Đảng cũng được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với thành viên các Tiểu ban, Ban chỉ đạo theo quy định, nhất là các nhân sự không tái cử và trong diện nghỉ công tác sau Đại hội.