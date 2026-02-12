Hà Nội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

- Thưa ông, Thăng Long - Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, luôn được xem là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam. Nhìn lại chiều dài lịch sử và đặc biệt là chặng đường phát triển gần đây, ông đánh giá như thế nào về vị thế, vai trò và tầm vóc của thủ đô trong kỷ nguyên mới?

Thăng Long - Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng luôn là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam. Là trái tim của cả nước, Hà Nội đã, đang khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc phát triển trong kỷ nguyên vươn lên giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Bề dày lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng, Hà Nội in đậm tinh thần Thăng Long và những giá trị lịch sử đang vươn mình cùng thời đại, không ngừng phát triển, xứng đáng là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội không thể đảm nhận vai trò tiên phong, dẫn dắt nếu chỉ đi theo lối mòn. Thủ đô của đất nước với khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng phải dám đột phá, dám làm những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ.

Đặc biệt, Hà Nội phải kiên định làm đến cùng, làm có kết quả. Để đạt được điều đó, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đã xác định 3 đột phá phát triển là: Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô; phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

- Năm 2025 được đánh giá là một năm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Ông có thể khái quát những thành tựu nổi bật nhất mà Hà Nội đã đạt được trong năm qua?

Năm 2025 là một năm rất đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Nội kiên định mục tiêu phát triển, phát huy cao độ truyền thống văn hiến, anh hùng, tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm.

Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc của thủ đô văn hiến và anh hùng, kiên định quan điểm luôn gương mẫu, đi đầu, Thủ đô Hà Nội đi qua năm 2025 với nhiều dấu ấn lịch sử đặc biệt và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra (8%) và cao hơn nhiều so với năm 2024 (6,52%). Quy mô kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.200 USD; tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 711.000 tỷ đồng, đạt 138,4% dự toán, tăng 38,4%, cao nhất trong nhiều năm gần đây; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90.000 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; công tác an sinh xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm triển khai thực hiện; chủ động ứng phó phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội ổn định...

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành uỷ đã có sự chuyển biến rất tích cực, quyết liệt theo phương châm: Đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, không né tránh để giải quyết các vấn đề bức xúc, các điểm nghẽn kéo dài của thủ đô như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng đô thị được triển khai nhanh, hiệu quả; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội...

Những kết quả này cho thấy, Hà Nội đang hình thành phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được.

Toàn cảnh hồ Tây - Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

TP Hà Nội đã rất chủ động trong đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, gắn với hoàn thiện thể chế, giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, xác lập mô hình tăng trưởng mới để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục. Đây là các luận cứ quan trọng, cấp thiết và phù hợp với định hướng của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới - lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm.

Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị rất cao để triển khai nhiệm vụ này một cách bài bản, khoa học.

Thành phố sắp xếp 526 phường, xã, thị trấn thành 126 phường, xã với sự ủng hộ, đồng tình nhất trí cao của nhân dân. Từ ngày 1/7/2025, bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố đi vào hoạt động thông suốt, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động theo mô hình chính quyền mới, thành phố đi đầu trong đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số toàn diện, toàn trình. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 293 thủ tục hành chính phổ biến nhất, theo hướng quản lý dựa trên dữ liệu, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến liền mạch, hiệu quả và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng tiên phong thí điểm tích hợp thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị...

Những chuyển động mạnh mẽ này khẳng định thành tựu đáng tự hào là Hà Nội có 3 năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) đứng đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

- Trong giai đoạn mới, cùng với cả nước, thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực trung tâm cho phát triển. Đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thủ đô, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được Hà Nội cụ thể hóa như thế nào, thưa ông?

Hà Nội khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là bước đi chiến lược, đột phá trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô trong giai đoạn mới.

Trong đó, kiên định nhiệm vụ nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp là không có điểm dừng, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 (Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) của Thành ủy Hà Nội, trong đó triển khai 230 nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, định hình bước đi cho toàn thành phố trong tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Thành phố cũng xác định việc nâng cao hiệu quả quản trị thực thi, năng suất bộ máy, coi phương châm “ưu tiên AI”/“AI First” và nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là giải pháp then chốt để giảm thủ công, cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội vừa ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ (Ảnh: Thanh Hải).

Song song với đó là nhóm nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, tái cấu trúc quy trình trên nền tảng dữ liệu dùng chung, tăng tỷ lệ hồ sơ xử lý toàn trình, giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho xã hội.

Trong lĩnh vực quản lý đầu tư công, thành phố nhấn mạnh yêu cầu minh bạch, hiệu quả, ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ, cảnh báo sớm điểm nghẽn, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và kích hoạt nguồn lực xã hội.

Một nội dung xuyên suốt là chuyển đổi trạng thái quản trị của thành phố từ phương thức điều hành dựa nhiều vào kinh nghiệm, báo cáo định tính đảm bảo quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu số, công nghệ, theo thời gian thực và hiệu quả đầu ra, từng bước hình thành nền hành chính phục vụ, minh bạch, vận hành thông suốt, trong đó các quyết định được đưa ra nhanh hơn, chính xác hơn và có thể kiểm chứng bằng dữ liệu.

Việc kiến tạo nền tảng phát triển bền vững được đặt trên ba trụ cột: Hạ tầng - con người - công nghệ. Thành phố sẽ tập trung xây dựng hạ tầng số, dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo dùng chung; phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao; từng bước làm chủ một số công nghệ lõi chiến lược, tạo nền tảng cạnh tranh dài hạn cho thủ đô.

Thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng xã hội số bao trùm và an toàn, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận công bằng các dịch vụ công, phúc lợi xã hội trên môi trường số, đồng thời củng cố niềm tin số, bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình chuyển đổi, thu hẹp bất bình đẳng số.

Thành phố xác định phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “Make in Hanoi” là một trụ cột quan trọng, thông qua cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học, khoán sản phẩm, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa công nghệ và tạo thị trường cho sản phẩm công nghệ trong nước.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ bảo đảm an toàn thông tin, củng cố niềm tin số, chuyển đổi số các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phát triển kinh tế số gắn với tăng trưởng năng suất, giải quyết các điểm nghẽn đô thị, phát triển không gian sáng tạo, hạ tầng xã hội cho nhân lực số…

Hà Nội triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW nhằm khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt, chủ động kiến tạo các mô hình mới về quản trị đô thị thông minh, chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, qua đó cung cấp luận cứ thực tiễn phục vụ hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Hà Nội không chỉ triển khai theo yêu cầu chung mà còn đặt mục tiêu định hình mô hình mẫu, tạo chuẩn mực mới trong tổ chức, điều hành và quản trị phát triển.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực tăng trưởng trực tiếp của nền kinh tế thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, đồng thời nâng cao tỷ trọng kinh tế số, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và gia tăng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).

- Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, Hà Nội luôn kiên định mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Những kết quả nổi bật trong lĩnh vực này năm 2025 là gì, thưa ông?

Hà Nội luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Đây là ba trụ cột xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển của thủ đô.

Một điều rất ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô là thành phố tham gia tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo dấu ấn đẹp trong lòng đồng bào cả nước và du khách về thủ đô. Cùng với đó, thành phố bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hơn 2.800 sự kiện lớn nhỏ diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong năm 2025.

Diện mạo đô thị và nông thôn của thủ đô ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Hà Nội về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra về xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang (Ảnh: CTV).

Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm và từng bước nâng lên, Thành phố không còn hộ nghèo, các đối tượng yếu thế được quan tâm với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang theo học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ năm học 2025-2026; hỗ trợ suất ăn trưa cho học sinh và các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách chăm lo cho nhóm yếu thế trong dịp Tết Bính Ngọ và từ năm 2026 trở đi.

Hà Nội tiếp tục là điểm đến an toàn, ngày càng hấp dẫn với sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo...

- Một điểm rất đáng chú ý là sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Thành ủy đã đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sự đổi mới này?

Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, sau khi kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thể hiện quyết tâm rất cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc.

Tinh thần xuyên suốt là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm đến cùng; lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tư duy lãnh đạo mới, phong cách làm việc mới đã được truyền tỏa mạnh mẽ từ Thành phố đến cơ sở, tạo nên khí thế làm việc khẩn trương, quyết liệt, theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền trong tổ chức thực hiện).

Thành quả trực tiếp và rất rõ nét của sự đổi mới này là việc thành phố tạo được bước đột phá trong giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Ví dụ như công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Trong nhiều năm qua, khu vực dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) là một trong những điểm "nóng" về hạ tầng và ùn tắc giao thông. Vì vậy, việc tháo gỡ điểm nghẽn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân, đồng thời nâng cao giá trị khai thác đất đai và hiệu quả sử dụng không gian đô thị của thành phố.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay cơ bản hoàn thành. Tổng diện tích thu hồi đạt 153.341m2, liên quan 1.983 hộ và tổ chức. Trong đó, chỉ trong hơn 5 tháng, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân, trong khi 7 năm trước đó, các quận chỉ giải quyết được 686 hộ. Ngày 15/1, TP Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đánh dấu việc hoàn thành thông tuyến theo đúng yêu cầu đặt ra trước đó, giúp kết nối khu vực và tạo động lực phát triển mới cho đô thị.

Cùng với đó, ngày 16/1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 17/1, dự án Khu phức hợp Y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội và ngày 2/2, hai khu đô thị đa mục tiêu cũng đã chính thức được khởi công.

Các nhiệm vụ cấp bách được triển khai theo tinh thần “đếm ngược thời gian”, với quyết tâm không để phát sinh phức tạp mới, không né tránh việc khó, việc nhạy cảm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ dự án xây dựng công trình khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô ngày 6/2 (Ảnh: Quang Thái).

- Thưa ông, giao thông và hạ tầng luôn được xem là “điểm nghẽn” lớn của thủ đô. Hà Nội đã có những bước đi cụ thể nào để từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, bứt tốc phát triển hạ tầng đô thị trong năm 2025?

Hà Nội xác định giải quyết các vấn đề về giao thông, hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhưng cũng mang tính chiến lược lâu dài. Trong năm 2025, thành phố đã tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng úng ngập, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Chính quyền thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố theo trình tự ưu tiên, quan tâm khu vực trọng yếu với việc ban hành 10 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng).

Đối với ùn tắc giao thông, thành phố đã xây dựng và triển khai Đề án “Tổng thể giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo” với 10 giải pháp lâu dài, 6 giải pháp trước mắt. Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các điểm ùn tắc phát sinh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trước mắt là phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Như đã nói ở trên, một dấu ấn rõ nét là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Kết quả quan trọng này được các lãnh đạo Trung ương ghi nhận, biểu dương, được dư luận xã hội và nhân dân đánh giá cao, coi đây là dẫn chứng tiêu biểu nhất cho việc Hà Nội đã thực hiện được tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII là: “Hà Nội đã nói là làm - Làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

- Cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn, Hà Nội cũng triển khai hàng loạt dự án lớn mang tính động lực chiến lược. Ông có thể chia sẻ thêm về những dự án này?

Cuối năm 2025, đồng loạt nhiều dự án giao thông và hạ tầng trọng điểm của Thủ đô đã có những chuyển động rất tích cực. Dự án đường Vành đai 4 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và dự kiến trong quý II sẽ thông xe đường song hành trên địa bàn thủ đô. Các dự án như Vành đai 2.5, Vành đai 3.5, quốc lộ 1, quốc lộ 6, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc),… đều có lộ trình cụ thể và cam kết đẩy nhanh tiến độ rõ ràng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu Hồng Hà (Ảnh: Quang Thái).

Đáng chú ý, thành phố đã triển khai một cách khẩn trương, chuẩn bị thủ tục bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, khởi công nhiều dự án lớn, có giá trị động lực chiến lược như: Khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; tuyến đường sắt số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc); tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch; xây dựng 7 cây cầu bắc qua sông Hồng...

Trong đó, hai dự án Trục đại lộ sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

- Thưa ông, bên cạnh phát triển kinh tế và hạ tầng, những vấn đề dân sinh như ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm lớn của người dân thủ đô. Hà Nội đã và đang tiếp cận những vấn đề này theo hướng nào?

Hà Nội xác định rất rõ: phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu quản lý đô thị, mà còn là thước đo năng lực quản trị và tinh thần trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân.

Trong thời gian qua, thành phố đã tập trung tổng lực khắc phục 5 điểm nghẽn lớn, đồng thời xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề về trật tự đô thị; triển khai xây dựng các xã, phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 24/7/2025 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị, với những định hướng rõ ràng, lộ trình cụ thể và tinh thần hành động mạnh mẽ vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của thủ đô.

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí và rác thải, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện “Vùng phát thải thấp”; tăng cường phân cấp nhiệm vụ thu gom, xử lý rác cho các xã, phường; vận hành an toàn, hiệu quả các khu xử lý rác thải; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện rác, xử lý tận gốc nguồn ô nhiễm, từng bước hồi sinh các dòng sông của thủ đô; phối hợp với những tỉnh lân cận để giảm nguồn gây ô nhiễm không khí…

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được thành phố đặc biệt chú trọng, nhất là tại bếp ăn trường học, khu công nghiệp. Thành phố đẩy mạnh phân cấp trong cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; ban hành và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 8/12/2025 nhằm khắc phục các điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Từ những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2025, Hà Nội đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng nào, thưa ông?

Để có được kết quả trên, Thành ủy và các cơ quan Đảng đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, mũi nhọn đột phá, thực sự là “nhạc trưởng” huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xác định rõ chủ trương, định hướng những vấn đề mũi nhọn, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; định hướng giải quyết 5 điểm nghẽn theo tinh thần không để phức tạp thêm và giảm dần theo thời gian…

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động cho chủ trương về nhiều vấn đề chiến lược và cơ chế, chính sách mới, chưa có tiền lệ, tạo cơ sở pháp lý để chính quyền triển khai thực hiện.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức định kỳ, đột xuất hàng loạt cuộc làm việc cho ý kiến chỉ đạo những nhiệm vụ của thành phố. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 2 ban chỉ đạo mới về hoàn thiện thể chế và quy hoạch, đặt dấu mốc quan trọng khẳng định tầm nhìn chiến lược cho thủ đô phát triển với 3 trục động lực, kiến tạo, phát triển.

HĐND thành phố đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, kiến tạo phát triển, chủ động đồng hành cùng UBND thành phố trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Viết Thành).

Cùng với đó, UBND thành phố đã thể hiện rõ năng lực quản lý, điều hành, đã ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình công tác của Thành ủy, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, bảo đảm kết quả tích cực trên cả 3 trục quan trọng: Duy trì phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và bảo đảm an sinh xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện rõ vai trò đồng hành, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và kiến tạo niềm tin, tinh thần đồng thuận. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng và chính quyền được triển khai bài bản, hiệu quả, thực chất...

Thành tựu đạt được của thủ đô trong năm 2025 đã để lại nhiều bài học quý giá:

Thứ nhất, thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; chủ động, kịp thời đề xuất với Trung ương những việc mới, việc khó, cùng những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các giải pháp về thể chế, quy hoạch, bảo đảm đầy đủ các cơ sở chính trị, pháp lý để xây dựng và phát triển thủ đô...

Thứ hai, thành phố đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, làm tới cùng việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Thứ ba, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm đếm công việc dựa trên dữ liệu số và thời gian thực; kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), “Một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt” và làm việc theo “Quy chế - Quy định - Quy trình”,...

Thứ tư, thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số; xây dựng “công chức số”, “công dân số”, xây dựng “Thành phố thông minh”.

Thứ năm, thành phố lấy đồng thuận xã hội và đoàn kết toàn dân làm nền tảng; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Bài học nổi bật, xuyên suốt là: Mọi quyết sách phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của Nhân dân và môi trường đầu tư - kinh doanh cho doanh nghiệp; phải làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, bảo đảm thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị và lan tỏa trong nhân dân; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; chủ động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân cùng tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần đồng hành, chia sẻ, vì lợi ích chung; vận dụng tối đa cơ chế, chính sách, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Thưa ông, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thành phố xác định những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nào cho năm bản lề này?

Năm 2026, trong bối cảnh, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Kinh tế thế giới dự báo giảm đà tăng trưởng; cạnh tranh nước lớn vẫn gay gắt, trực diện; xung đột vũ trang vẫn hiện hữu, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng; bất bình đẳng số gia tăng, những vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai cực đoan diễn biến bất thường...

Năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng với nhiều mục tiêu, yêu cầu cụ thể. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành phố cũng đồng loạt triển khai nhiều công việc quan trọng về thể chế, quy hoạch tầm nhìn 100 năm và xây dựng mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng hai con số; những dự án lớn, động lực chiến lược đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị thực thi và bảo đảm các cân đối lớn.

Hà Nội sẽ lấy sông Hồng làm trục phát triển mới (Ảnh: Hữu Nghị).

Để hiện thức hóa chủ đề hành động năm 2026 là “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, các cấp, ngành, địa phương quán triệt, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện những định hướng lớn, xuyên suốt như sau:

Một là, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô.

Đảng bộ thành phố tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tinh - gọn - mạnh về tổ chức và cán bộ, cả ở cấp thành phố và cơ sở; đổi mới tư duy, phương pháp quản trị và cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát; chuyển từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển và phục vụ”; tăng cường cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa, với phương châm: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến phương thức “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”. Thành phố đánh giá, nhận xét cán bộ từng quý theo Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30-8-2025 và Kết luận số 198-KL/TW, ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị gắn với việc giám sát thường xuyên.

Hai là, tập trung thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị ngày 21-11-2025 và của Thường trực Chính phủ ngày 19-12-2025 về xây dựng và đề xuất hoàn thiện thể chế (Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô năm 2024), Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 258/2025/QH15, ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Ba là, triển khai hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã (cơ quan Đảng, cơ quan HĐND, cơ quan UBND và Mặt trận Tổ quốc) với 2 nhiệm vụ: Bảo đảm phục vụ tốt Nhân dân, doanh nghiệp và xã hội; kiến tạo phát triển, trong đó tạo điều kiện tối đa để phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, như vốn đầu tư nước ngoài, vốn tư nhân chất lượng cao; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, phân chỉ tiêu và kiểm soát thực hiện ngay từ đầu năm, không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”.

Năm là, tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án động lực chiến lược của thủ đô, Vùng Thủ đô Hà Nội, như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic; cải tạo sông Tô Lịch và các sông ô nhiễm; các tuyến đường sắt đô thị; 7 cầu vượt các sông; các đường Vành đai (Vành đai 2.5, 3, 3.5, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...); các trục xuyên tâm (đường cao tốc Đại lộ Thăng Long kéo dài, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 6, mở rộng đoạn quốc lộ 1A cũ, đường Tam Trinh...); dự án chống úng ngập, dự án xử lý chất thải (rác thải rắn, lỏng...).

Đối với những dự án động lực, công trình trọng điểm, cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để quản trị tốt toàn bộ vòng đời dự án, công trình; bảo đảm các cân đối lớn về nguồn lực của thành phố; đánh giá toàn diện tác động xã hội, tác động môi trường của dự án, lường trước những rủi ro để có giải pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó là việc đặt nền móng để kiến tạo một hệ sinh thái giao thông công cộng bao gồm hệ thống xe buýt, hệ thống đường sắt đô thị, tạo bước chuyển biến trong nhận thức và thói quen đi lại của người dân.

Sáu là, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm chuyển động từng tháng, từng quý. Trong đó, đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thành ủy Hà Nội xác lập 3 quan điểm chỉ đạo cốt lõi: Coi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vừa là đầu vào bắt buộc, vừa là đầu ra tạo giá trị; lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành; đề cao kỷ cương, trách nhiệm giải trình gắn với kết quả định lượng.

Thành phố yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện là tập trung trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng các chỉ số đo lường cụ thể, đánh giá dựa trên kết quả thực chất; tăng cường liên kết “Nhà nước - Viện, Trường - Doanh nghiệp”; phân bổ nguồn lực theo hiệu quả đầu ra và siết chặt kỷ cương thực thi, gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Bên cạnh đó, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổ số cũng tiếp tục là giải pháp then chốt nhằm xử lý những điểm nghẽn cốt lõi trong quản trị, điều hành và phát triển của Thành phố. Trọng tâm là xây dựng nền tảng số, dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo dùng chung, tạo hạ tầng thống nhất, liên thông, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất khu vực công. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu không phải dùng giấy, người dân, doanh nghiệp không phải đến gặp chính quyền.

Với Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm là các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế phải được tập trung ưu tiên đầu tư, đi vào hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực khám, điều trị và phòng bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Cùng với đó, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là tận dụng tối đa ưu thế của Thủ đô để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo công lập và dân lập, giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ngay trong năm học 2025-2026, sửa chữa ngay “bệnh thành tích” kéo dài trong nhiều năm qua; sớm hoàn thành chỉ tiêu trường công lập đạt chuẩn quốc gia…

Đặc biệt, đối với Hà Nội, văn hóa không chỉ là tiềm năng, mà còn là bản sắc, là nội lực to lớn. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Hà Nội xác định phải tiên phong và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết, trước mắt là xây dựng chương trình hành động thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả, thực sự đổi mới sáng tạo và có bước đột phá, có sản phẩm thật, hiệu quả cụ thể.

Bảy là, tiếp tục tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập, vệ sinh an toàn thực phẩm) trên tinh thần không để phức tạp thêm và phải cải thiện theo từng tháng, từng quý, từng năm và nằm trong chiến lược tổng thể lâu dài. Thời gian tới, yêu cầu rà soát, bổ sung thường xuyên các nhiệm vụ được phân công của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm túc lộ trình, kiểm tra sát sao, gắn xử lý trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách nhiệm vụ được giao.

Tám là, triển khai chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định và thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó trọng tâm là chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ.

Chín là, kiên quyết, kiên trì giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô.

Mười là, thường xuyên rà soát các đối tượng yếu thế và việc thực hiện các cơ chế, chính sách nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân Thủ đô, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế..., bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mười một là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tập trung chuẩn bị mọi mặt để tổ chức phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thật sự vui tươi, an toàn, bản sắc, sáng tạo, tạo động lực, truyền cảm hứng bước vào năm mới, giai đoạn mới, kỷ nguyên mới với ý chí quyết tâm, tư duy và hành động mới để đạt thành công mới. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc thăm hỏi, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa người có công với cách mạng; chỉnh trang đô thị, trang trí vườn hoa, công viên, cây xanh bảo đảm Thủ đô xanh, sạch, đẹp; bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động đón Tết của Nhân dân...

Mười hai là, với 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác năm 2025, đặc biệt là những đổi mới về phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò người đứng đầu, thay đổi mạnh mẽ trong lề lối làm việc trong 2 tháng cuối năm 2025, triển khai rất khẩn trương, hiệu quả nhiều việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ sẽ là nền tảng để Thành phố tiếp tục hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2031. Các sở, ban, ngành, địa phương của Thành phố tập trung nghiên cứu kỹ để vận dụng vào thực tiễn công tác, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực, địa bàn, ngày càng sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thăm, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu (Ảnh: Quang Thái).

- Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô?

Thủ đô Hà Nội đang cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Với vị thế, vai trò là trái tim của cả nước, niềm tin và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước trao gửi cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô là hết sức to lớn. Trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và vinh dự, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “... làm cho Thủ đô ta trở thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô; sự quan tâm sâu sắc của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm; với quyết tâm chính trị cao và tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - Làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng và động lực vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của thủ đô văn hiến và anh hùng mãi là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô viết tiếp những trang sử hào hùng, tạo những giá trị mới trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước!

- Trân trọng cảm ơn ông!

