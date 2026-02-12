Những chuyến bay 0 đồng đưa người lao động trở về sau bao mùa Tết lỡ hẹn

550 đoàn viên, người lao động từ TPHCM đã có một hành trình đặc biệt về quê đón Tết trên ba chuyến bay chuyên biệt đến Hà Nội, Vinh và Huế. Đây là những chuyến bay "0 đồng" nằm trong chương trình "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026", mang theo niềm mong mỏi đoàn viên sau nhiều năm lỡ hẹn.

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức, nhằm hỗ trợ phương tiện đi lại cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Đồng thời, đây cũng là hoạt động biểu dương, tri ân những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Trước giờ khởi hành, mỗi người lao động còn nhận được phần quà tiền mặt trị giá 300.000 đồng, như một lời chúc năm mới ấm áp và tiếp thêm niềm vui cho hành trình sum họp.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh tại buổi lễ: "Những tấm vé máy bay miễn phí này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là những chuyến bay mùa xuân chở đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đời sống người lao động, đặc biệt là những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong sản xuất".

Hàng trăm người lao động đã không giấu được niềm hân hoan và xúc động khi nhận những tấm vé bay 0 đồng cùng nhiều phần quà Tết ý nghĩa.

Chị Đào Thị Thinh (quê Hưng Yên), người đã 27 năm chưa về quê đón Tết, chia sẻ: "Tấm vé này như một nhịp cầu nối lại tình thân sau bao năm cách trở. Tôi biết ơn vì đã có người thấu hiểu nỗi lòng của những công nhân xa quê như chúng tôi. Chỉ mong chương trình sẽ còn tiếp tục, để thêm nhiều người được trở về nhà mỗi dịp Tết đến".

Gia đình anh Bùi Xuân Thanh (29 tuổi) và chị Đặng Thị Hoa (28 tuổi) cùng con thơ, sau bốn cái Tết xa quê, cũng không giấu được niềm vui trong giây phút làm thủ tục lên chuyến bay về nhà.

Anh Nguyễn Văn Chiến (41 tuổi) và con trai, sau 8 năm chưa về quê đón Tết, xúc động bày tỏ: "Với tôi, đây không chỉ là một tấm vé, mà là cơ hội được trở về sau tám năm chờ đợi. Tôi thật sự biết ơn Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thấu hiểu, tạo điều kiện để cha con tôi được sum họp cùng gia đình. Chuyến bay này là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với chúng tôi".

Không khí tại sân bay sáng 25 tháng Chạp tràn ngập sự ấm áp, với những ánh mắt rưng rưng và nụ cười xen lẫn hồi hộp của các đoàn viên, người lao động khi lần đầu sau nhiều năm được cầm trên tay tấm vé trở về quê nhà.

Ba chuyến bay rời đường băng không chỉ mang theo hành lý của hàng trăm người lao động, mà còn chở theo niềm mong ngóng đoàn viên sau những năm dài lỡ hẹn, để mùa xuân năm nay thật sự bắt đầu từ khoảnh khắc họ được trở về nhà.