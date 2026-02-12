Sợ tắc đường ngày Tết, khách chi 631.000 đồng đi tàu từ Hà Nội về Thanh Hóa

Mọi năm, chị Đỗ Thu Hằng, 24 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đều chọn di chuyển bằng ô tô về quê ở Thanh Hóa để đón Tết.

Năm nay, khi gọi điện cho một số nhà xe, chị Hằng bất ngờ khi được báo giá khoảng 500.000 đồng/vé. Mức giá này cao gấp đôi ngày thường. Trong khi đó, chị Hằng sẽ làm việc hết trưa ngày 13/2 (26 Âm lịch) mới được nghỉ.

"Thời điểm tôi được về quê chắc chắn sẽ rất đông người cùng di chuyển. Nghĩ tới cảnh xe bò từng chút trên đường vì tắc nghẽn, tôi thấy mệt mỏi. Năm ngoái, tôi mất hơn 7 tiếng mới về được tới nhà. Sau hành trình dài, tôi thấy kiệt sức, rã rời", cô gái nói.

Nhiều tàu từ Hà Nội về Thanh Hóa báo không còn chỗ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính vì vậy, năm nay Hằng quyết định chuyển hướng đặt vé tàu vì cho rằng tàu hỏa đi đường ray riêng, tránh được cảnh bị tắc nghẽn. Ngoài ra, tàu hỏa phải chạy đúng giờ quy định nên sẽ không có cảnh chờ đợi như xe khách.

Tối 10/2, vị khách lên mạng đặt vé chặng Hà Nội - Thanh Hóa theo khung giờ mong muốn và thấy số lượng vé không còn nhiều.

Dự kiến đi vào tối 13/2, chị Hằng kiểm tra thấy một số khoang như ngồi mềm điều hòa, mức giá từ 290.000 đồng đến 300.000 đồng báo không còn chỗ. Tương tự, với tàu tốc hành SE5 toa ngồi mềm chất lượng cao, giá vé từ 288.000 đồng cũng báo lượng vé đã bán hết.

Vị khách mua vé tàu khoang giường nằm điều hòa với giá hơn 631.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối cùng, vị khách đặt được chỗ trên tàu nhanh chất lượng SE1, loại giường nằm 4 khoang điều hòa với giá vé 631.000 đồng/khách. Thời gian di chuyển dự kiến từ 22h10 đến 1h24 tàu sẽ tới ga Thanh Hóa. Tàu về ga lúc đêm muộn nhưng nhà của Hằng ở phường Hạc Thành cách ga không xa nên cô gái cho rằng điều này không đáng lo ngại.

"Thời gian di chuyển chỉ khoảng 3,5 tiếng. Khi ở trên tàu, tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi, không phải chia sẻ không gian chung với hành khách khác như đi ô tô. Bởi vậy, giá vé tuy cao hơn, nhưng tôi thấy đây vẫn là lựa chọn hợp lý khi đi vào dịp lễ Tết", cô nói.

Tương tự như chị Hằng, nhiều vị khách năm nay cũng có xu hướng chọn đi tàu về quê thay vì đặt xe vì sợ tắc đường. Theo khảo sát nhanh của phóng viên, nhu cầu về quê ăn Tết tăng mạnh khiến vé tàu từ Hà Nội tới các tỉnh thành nhanh chóng cạn, dù ngành vận tải đã bổ sung thêm tàu, điều chỉnh giá vé tăng từ 5% đến 10%.

Nhân viên ngành đường sắt kiểm tra vé của khách trước khi lên tàu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hiện vé trước Tết chỉ còn rải rác vào một số ngày từ 27 đến 29 tháng Chạp, chủ yếu các chặng từ phía Nam đi Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội. Phần lớn các tuyến về khu vực miền Trung sớm kín chỗ từ trước.

Nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ từ tháng 9/2025, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3/2 đến 8/3 (tức 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng). Theo kế hoạch, số chỗ tăng 7% do tổ chức vận tải giai đoạn Tết năm nay tăng thêm 4 ngày, cung ứng khoảng 384.000 vé tàu đi suốt.

Ngoài ra, các toa tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn vận dụng trong cả đợt vận tải Tết. Giá tàu Tết mức cao nhất chặng TPHCM - Hà Nội khoảng 3,7 triệu đồng/khách với giường nằm mềm điều hòa khoang 4 người.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện công ty CP Vận tải Đường sắt cho biết, giá vé tàu Tết năm nay tăng 5%-10% do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng giá. Mặt khác trong năm 2025, công ty CP Vận tải Đường sắt đã nâng cấp, cải tạo và hiện đại hóa 162 toa xe để phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách khi mua vé, đi tàu trong dịp Tết, ngành đường sắt cũng khuyến cáo cần mua vé qua các trang chính thức hoặc đến trực tiếp nhà ga, các cửa vé, đại lý bán vé, qua các ứng dụng ví điện tử và tổng đài bán vé tại các nhà ga.

Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.

Để kiểm tra vé tàu, hành khách truy cập vào trang web chính thức và vào mục "kiểm tra vé". Sau đó, hành khách nhập đầy đủ các thông tin trên vé tàu như mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và ấn vào kiểm tra. Nếu màn hình hiển thị "vé điện tử hoàn toàn hợp lệ" thì hành khách dùng vé để đi tàu bình thường.