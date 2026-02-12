Vỉa hè bị kẻ vạch chia ô, ai ngồi buôn bán phải nộp 1 triệu đồng

Ngày 12/2, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hùng, đơn vị có ký hợp đồng cho một người đàn ông trú tại địa phương thuê bãi dịch vụ gần chợ Đồng Hới. Tuy nhiên, ông này cùng một người khác tự ý kẻ vạch chia ô, đánh số trên vỉa hè đường Quách Xuân Kỳ.

Vạch kẻ chia ô, đánh số trên vỉa hè đường Quách Xuân Kỳ (Ảnh: Tiến Thành).

Sau khi kẻ vạch chia ô, nhóm người nêu trên đã thu 1 triệu đồng/vị trí từ những người sử dụng vỉa hè để buôn bán.

“Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã yêu cầu những người vi phạm tẩy xóa vết sơn, trả lại hiện trạng vỉa hè. Những người thu tiền sai quy định đã xin lỗi và trả lại số tiền thu của 7 người”, ông Hùng thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến trưa cùng ngày, những người tự ý kẻ vạch chia ô đã tẩy các vết sơn trên vỉa hè đường Quách Xuân Kỳ.

Nhiều người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán (Ảnh: Tiến Thành).

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, khu vực gần chợ Đồng Hới có nhiều người lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Cơ quan chức năng phường Đồng Hới đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.