Đêm trắng ở chợ hoa TPHCM, tiểu thương vật vờ "canh giấc mơ" Tết sum vầy

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân ở TPHCM trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Giữa dòng người tấp nập ban ngày, khi màn đêm buông xuống, một khung cảnh khác lại hiện ra: những tiểu thương thức trắng đêm, vật vờ canh giấc ngủ tạm bợ, với hy vọng bán hết hoa, cây kiểng để kịp về nhà sum họp bên gia đình.

Sau 23h, khi dòng người mua sắm thưa dần, các sạp hoa tại chợ hoa xuân công viên 23/9 (phường Bến Thành) vẫn sáng đèn. Tiểu thương thay phiên nhau chợp mắt, nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán bận rộn.

Đa số họ là những người con miền Tây, mang theo những chậu hoa, cây kiểng lên thành phố, bám trụ đến đêm giao thừa để kiếm thêm chút tiền về quê ăn Tết.

Trong số đó, có cả những em bé lần đầu theo cha mẹ lên thành phố mưu sinh những ngày cuối năm, ngủ vùi trên những tấm bạt trải tạm bợ giữa tiết trời se lạnh.

Để xua đi cái lạnh và muỗi, nhiều tiểu thương đốt nhang trầm, tạo nên một không gian đặc trưng của chợ hoa đêm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (52 tuổi) đã quen với những đêm không tròn giấc. "Biết giờ này cũng không còn khách nào ghé mua hoa nhưng hai mẹ con tôi vẫn phải thức để canh, sạp hoa nằm ngay sát đường nên đề phòng vẫn hơn", bà Hồng nói.

Hơn 2h sáng, chị Quan Nguyễn Thảo Nguyên (41 tuổi, phường Chợ Quán) vẫn cặm cụi phân loại, lên chậu cho sạp hoa lan hồ điệp của mình. Năm nay, gia đình chị nhập hơn 1.000 chậu từ Đà Lạt để bán Tết.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, công viên 23/9 tấp nập xe tải chở hoa từ các tỉnh miền Tây lên. Tiểu thương phải canh cả đêm để bốc dỡ, sắp xếp hoa.

Năm nay, chợ hoa xuân tại công viên 23/9 không chỉ có cúc, hoa giấy, mai vàng mà còn có số lượng lớn hoa đào từ các tỉnh phía Bắc, với giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi cây.

Hơn 1h sáng tại chợ hoa công viên Gia Định (phường Hạnh Thông), nhiều sạp hoa vẫn sáng đèn, thức cùng thành phố.

Tiểu thương canh từng bông cúc, giữ từng nụ mai, chờ những ngày mua sắm cao điểm. Với họ, bán hết hàng không chỉ là kết quả của một mùa chăm bẵm, mà còn là tấm vé để kịp trở về nhà trước giao thừa.

Áp lực càng lớn khi sức mua năm nay được nhiều tiểu thương nhận xét là giảm. Khách hàng xem nhiều, trả giá kỹ hơn, mua ít chậu hơn so với các năm trước. Tâm lý "đợi sát Tết mua cho rẻ" cũng khiến tiểu thương sốt ruột, bởi các mặt hàng này chỉ đẹp trong một khoảng thời gian ngắn.

Thời tiết thất thường ở TPHCM trong những ngày qua cũng khiến các tiểu thương lao đao. Những đợt mưa trái mùa hay nắng nóng bất chợt làm hoa nở nhanh, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị.

"Thời tiết ở TPHCM thất thường quá, trời nóng khiến đào nở rất nhanh, tôi phải liên tục tháo túi trùm của các chậu để hạn chế hoa nở nhanh", anh Vũ Văn Hiệp (42 tuổi, tỉnh Hải Dương) chia sẻ.

Giấc ngủ tạm bợ của những tiểu thương tại chợ hoa công viên Gia Định là hình ảnh quen thuộc những ngày này.

Nhiều tiểu thương cho biết năm nay hoa lên thành phố dồn dập theo các chuyến xe khuya. Có sạp nhận hàng lúc nửa đêm, bốc dỡ xong là phải sắp xếp ngay để kịp bày bán sáng hôm sau. Với những lô hoa lớn, việc lên xuống chậu, phân loại theo kích cỡ và "chia mặt tiền" cho từng loại cũng mất hàng giờ.

Những chậu hoa, chậu quất được chuyển lên từ các tỉnh miền Tây báo hiệu cái Tết đang đến rất gần.

Một góc công viên Gia Định rực sáng trong đêm bởi hàng nghìn ánh đèn của các tiểu thương bán hoa Tết. Những ánh đèn đó luôn sáng để chờ khách đến mua, có như vậy họ mới được về quê nhà sớm, sum họp bên gia đình, mang theo niềm vui và thành quả của những ngày đêm vất vả.