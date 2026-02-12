Elmich triển khai hoạt động “Học đường xanh - Sống khỏe và sống xanh”

Bộ sưu tập Harmony: Lựa chọn xanh bắt đầu từ gian bếp

Ra mắt như một tuyên ngôn mới, bộ sưu tập Harmony của Elmich kết hợp tiêu chuẩn châu Âu với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên Bắc Âu. Những gam màu xanh mát cùng chất liệu ceramic Elmich an toàn, bền vững đã biến dụng cụ nấu ăn thành điểm nhấn thẩm mỹ, thể hiện phong cách sống xanh - sang trọng - hiện đại.

Không chỉ là nồi, chảo hay bộ dụng cụ bếp, Harmony còn mang thiên nhiên châu Âu vào từng bữa cơm Việt, tạo nên không gian truyền cảm hứng cho cả gia đình.

Elmich Harmony không chỉ là một bộ sưu tập sản phẩm bếp, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa phong cách sống hiện đại và trách nhiệm cộng đồng (Ảnh: Elmich).

“Minh Nhật thấy rằng Elmich là thương hiệu có sản phẩm chất lượng và uy tín. Khi tới với Elmich, tôi thấy rằng chỉ những hành động rất nhỏ của chúng ta như mua một sản phẩm xanh nằm trong chuỗi giá trị xanh thì cũng có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào hành trình để làm hành tinh của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Từ đây cuộc sống trở nên xanh tươi hơn và mọi người trở nên vui vẻ hơn”, Masterchef Hoàng Minh Nhật chia sẻ.

Masterchef Hoàng Minh Nhật livestream trực tiếp tại nhà máy Elmich giới thiệu những sản phẩm chất lượng, sản xuất theo quy trình xanh (Ảnh: Elmich).

“Đặc biệt là lớp chống dính ceramic Elmich có nguồn gốc nguyên liệu từ thiên nhiên và không bị thôi nhiễm các chất độc hại, phần bao bì hay là bọc chống sốc cũng được Elmich sản xuất từ nguyên liệu tái chế. Vừa có tiêu chuẩn an toàn, vừa có yếu tố bền vững mà lại còn bảo vệ môi trường”, KOL Nấm Phương cho biết.

Điều nổi bật của Harmony nằm ở chỗ giá trị sản phẩm không dừng lại trong gian bếp. Elmich lựa chọn kết nối mỗi quyết định mua sắm với một hành động xanh cụ thể cho cộng đồng, để người tiêu dùng cũng trở thành một phần của hành trình bền vững.

Từ gian bếp đến học đường - hành trình gắn kết cộng đồng bền vững

Từ gian bếp xanh trong mỗi gia đình, Elmich mở rộng hành trình hướng đến cộng đồng với chiến dịch “Học đường xanh - Gieo mầm tương lai”, gắn liền với Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng.

Lễ khởi động chiến dịch Học đường xanh - Gieo mầm tương lai (Ảnh: Elmich).

Song song với đó, Elmich triển khai hoạt động “Học đường xanh - Sống khỏe và sống xanh” tại các trường mầm non và tiểu học. Những vườn ươm được xây dựng, các hoạt động trải nghiệm như thu gom rác đổi quà, thử nghiệm máy tái chế, lắng nghe chuyên gia chia sẻ kiến thức môi trường đã giúp học sinh tiếp cận khái niệm bảo vệ môi trường một cách trực quan và sinh động.

Hoạt động lễ trồng cây “Học đường xanh - Gieo mầm tương lai” với việc xây dựng 5 vườn ươm quy mô lớn tại xã Bình Mỹ cũng được xem là nền tảng để địa phương chủ động nguồn cây xanh, phục vụ lâu dài cho việc bảo vệ môi trường và phát triển cảnh quan.

“Elmich Việt Nam khởi động chiến dịch năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ) - nơi đặt nhà máy sản xuất - thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương.

Các hoạt động “xanh hóa” như thu gom tái chế rác, xây dựng vườn ươm, trồng cây xanh tại xã Bình Mỹ sẽ trực tiếp bổ trợ cho mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái và thúc đẩy lối sống xanh mà Elmich Việt Nam đã cam kết trong báo cáo ESG 2025”, một đại diện địa phương chia sẻ.

Các em học sinh Trường THCS Đồn Xá tham gia dọn dẹp và trồng cây trên tuyến đường xã Bình Mỹ, khởi động "Học đường xanh, Vui bước em đến trường” (Ảnh: Elmich).

Elmich biến những lựa chọn mua sắm hằng ngày thành hành động có ý nghĩa. Cụ thể, mỗi đơn hàng từ 1 triệu đồng khi mua sản phẩm Elmich trong thời gian từ 10/12/2025 đến 30/4/2026 sẽ tương ứng với một cây xanh được trồng tại các điểm trường học. Như vậy, mỗi chiếc nồi, chảo hay bộ dụng cụ bếp không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình mà còn trở thành một đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Việc gắn kết sản phẩm với trách nhiệm xã hội xuất phát từ cách Elmich nhìn nhận vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững: Không chỉ mang đến gia dụng chuẩn châu Âu, mà còn góp phần tạo nên môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng.

Từ những căn bếp Việt, Elmich tin rằng hành trình gieo mầm xanh hoàn toàn có thể được bắt đầu bằng các hành động thiết thực, để thông điệp bền vững lan tỏa tự nhiên tới từng gia đình và thế hệ trẻ.

Mỗi lựa chọn mua sắm giờ đây mang ý nghĩa lớn hơn cả giá trị sử dụng thông thường, đó là sự đồng hành của khách hàng trong hành trình xanh, là lời cam kết chung tay bảo vệ hành tinh - những người gieo mầm xanh cùng Elmich.