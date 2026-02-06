Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành qua đời

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đoàn Duy Thành - Nguyên Phó Thủ tướng, Chủ tịch đầu tiên của VCCI - vừa qua đời sáng nay (6/2), hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại.

Ông Đoàn Duy Thành - Chủ tịch đầu tiên của VCCI - vừa qua đời sáng 6/2 (Ảnh: VCCI).

Sau khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2002, ông Đoàn Duy Thành trở thành Chủ tịch đầu tiên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông trưởng thành trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bản thân từng là cựu tù Côn Đảo. Ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong “xé rào”, với nhiều quyết sách trong giai đoạn đất nước thời kỳ đầu đổi mới.

Một trong những dấu ấn lớn của ông khi đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là dự án khai hoang, đắp đập Đình Vũ và đê đường 14 năm 1980, qua đó mở rộng diện tích đất canh tác và hình thành hai xã mới là Hải Thành và Tân Thành.

Bên cạnh đó, ông cũng là người khởi xướng phong trào “Ngói hóa nông thôn”, góp phần cải thiện đời sống người dân, đồng thời kiên quyết không thi hành Chỉ thị Z30 về tịch thu nhà dân.

Năm 1986, trong vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, giữa bối cảnh nền kinh tế rơi vào tình trạng siêu lạm phát, ông đã chỉ đạo nhập khẩu 160 tấn vàng nhằm kiềm chế lạm phát, đồng thời xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở đường cho doanh nghiệp được tự chủ trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, với vai trò là nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch VCCI, ông Đoàn Duy Thành đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nay là VCCI.