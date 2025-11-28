Sáng 28/11, Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975-2025) đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, TPHCM, đánh dấu nửa thế kỷ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; ông Scott James, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TPHCM, cùng đông đảo thành viên lãnh sự đoàn, đại diện doanh nghiệp và công dân New Zealand đang sinh sống tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, 50 năm qua, Việt Nam và New Zealand đã vượt qua khoảng cách địa lý, cùng chia sẻ lý tưởng về hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững. Ông cũng nhắc lại việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025, mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực từ kinh tế, nông nghiệp thông minh đến giáo dục, khoa học - công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân.

TPHCM được xem là điểm đến tin cậy của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và chuyên gia New Zealand, với nhiều chương trình hợp tác thiết thực và hai lần đón tàu hải quân New Zealand, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tăng cường giao lưu nhân dân. Thành phố cũng ghi nhận những đóng góp của Đại sứ Caroline Beresford và Tổng Lãnh sự Scott James trong việc nâng cao hình ảnh thân thiện, nhân ái và sáng tạo của New Zealand.

Trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong các lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời coi trọng giao lưu nhân dân và kết nối thế hệ trẻ để vun đắp tình hữu nghị lâu dài.

Nhân dịp kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TPHCM Scott James đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới các cộng đồng miền Trung Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, khẳng định New Zealand luôn đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của người dân nơi đây.

Ông James nhấn mạnh 50 năm quan hệ Việt Nam - New Zealand là chặng đường của sự bền bỉ, lòng tin và những khát vọng chung, được thể hiện rõ qua khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ông cho biết, doanh nghiệp New Zealand ngày càng tin tưởng vào tiềm năng hợp tác tại TPHCM, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, giáo dục, du lịch và nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam và New Zealand đã mang đến những màn trình diễn giàu bản sắc, kết nối văn hóa, thể hiện tình hữu nghị, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần hợp tác giữa hai quốc gia.

Đoàn nghệ thuật Kapa Haka Ngāti Rangiwewchi đã mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống New Zealand đầy ấn tượng tại Lễ kỷ niệm.

Ông Scott James cũng khẳng định TPHCM là trung tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam. Với vai trò là trung tâm thương mại và đổi mới của cả nước, TPHCM thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của các doanh nghiệp New Zealand khi bước vào thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh năng động và sự cởi mở với hợp tác quốc tế của TPHCM đã khiến nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư và du khách New Zealand.

Hướng tới tương lai, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam, đặt mục tiêu đầy tham vọng đạt 3 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào cuối năm 2026. Mục tiêu này thể hiện sự tin tưởng và nhiệt huyết của các doanh nghiệp New Zealand khi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, giáo dục và du lịch – những lĩnh vực mà New Zealand đã khẳng định được uy tín về chất lượng và độ tin cậy.

Ông Scott James khẳng định con người là nền tảng của mối quan hệ này, đồng thời gửi lời tri ân tới tất cả những người đã đóng góp trong suốt 50 năm qua. New Zealand mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TPHCM, trung tâm năng động và là cửa ngõ quan trọng trong hợp tác song phương, để mở ra chương hợp tác mới sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo hai bên đã tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ biểu diễn, khép lại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand trong không khí trang trọng và ấm áp.