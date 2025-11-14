New Zealand hỗ trợ Việt Nam 1 triệu NZD khắc phục hậu quả thiên tai

Các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Việt Nam trong thời gian qua đã gây ra thiệt hại về người và của (Ảnh: Chí Anh).

New Zealand sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu NZD (khoảng 15 tỷ đồng) để giúp các cộng đồng tại Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai gần đây, bao gồm các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại và sơ tán trên diện rộng.

Khoản tài trợ này sẽ giúp các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với các đối tác Việt Nam thông qua chương trình Đối tác Ứng phó Thảm họa New Zealand để cung cấp hỗ trợ phù hợp với Kế hoạch ứng phó chung bão và lũ lụt tại Việt Nam.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Caroline Beresford cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, New Zealand sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến được với những người cần giúp đỡ, góp phần vào các nỗ lực khẩn cấp và giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục lại cuộc sống".