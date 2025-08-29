New Zealand coi Việt Nam là đối tác quan trọng, đáng tin cậy

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee (Ảnh: Đức Hoàng).

"New Zealand coi Việt Nam là một đối tác rất quan trọng, đặc biệt là vai trò mà Việt Nam đảm nhận trong ASEAN và nhiều thỏa thuận đa phương khác ở khu vực này", Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chia sẻ với báo chí trong cuộc gặp chiều ngày 28/8 nhân dịp ông đang có chuyến thăm Việt Nam.

"Ở cấp độ chính trị, chúng tôi coi đây là một tình bạn rất quý giá, đã phát triển qua 50 năm tới mức giờ đây chúng tôi có thể nói: Vậy, làm sao chúng ta có thể tiến xa hơn nữa?", ông nói.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc ý nghĩa với Việt Nam và New Zealand khi đây là năm 2 quốc gia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo ông Brownlee, cả Việt Nam và New Zealand đều là những nước có hoạt động thương mại quốc tế và đặt ra mục tiêu là nâng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước lên khoảng 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Ông cho hay, điều đó có nghĩa là mối liên kết giữa nhân dân 2 nước cũng sẽ được củng cố. New Zealand sẽ có các chính sách để có thêm người Việt Nam sang quốc gia này học tập, kinh doanh… và Việt Nam cũng sẽ có hành động tương tự.

"Tất cả đều hướng tới việc hai quốc gia trở nên gần gũi hơn nhờ vào niềm tin đã được xây dựng qua 50 năm qua", ông nhấn mạnh.

Ông Brownlee đồng thời cho biết, từ góc nhìn của New Zealand, Việt Nam là một đối tác rất đáng tin cậy trong khu vực, liên quan các cơ chế đa phương mà 2 nước cùng tham gia. Ông cho rằng, Việt Nam thể hiện quyết tâm lớn về mục tiêu tăng trưởng kinh tế để cải thiện đời sống của người dân và đây là một điều đáng để học hỏi.

Về hợp tác giáo dục, New Zealand vừa tăng số học bổng cho sinh viên Việt Nam thêm 56%. Ông Brownlee cho biết, New Zealand là một quốc gia hòa bình với chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới. Ông khẳng định việc cấp học bổng là nhằm mang tới nền tảng giáo dục cho người trẻ, lãnh đạo tương lai của Việt Nam có cơ hội học tập tốt hơn, nhằm đóng góp không chỉ cho Việt Nam, mà cũng có thể là cả New Zealand.

Ông Brownlee cho hay, ông đến Việt Nam vào dịp cả nước đang tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Đây là một trải nghiệm khá đặc biệt. Sự phấn khởi của người dân trong việc chuẩn bị cho sự kiện cho thấy Việt Nam là một quốc gia độc lập có nhiều đóng góp cho thế giới. Đó là điều rất rõ ràng. Bạn có thể cảm nhận điều đó trên đường phố, qua cách mọi người treo cờ, qua trang phục, tất cả đều rất sôi động", ông nhấn mạnh.

Ông cho rằng, sau năm 1945, Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn. Vì vậy, với nỗ lực không ngừng nghỉ trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành một quốc gia cam kết vì mục tiêu hòa bình, xây dựng đất nước phát triển, lấy con người làm trung tâm.

"Những thay đổi phi thường đã diễn ra trên đất nước này, và giờ đây Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng rất nhanh", ông nói, nhận định về sự nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong thời gian qua.

Ông khẳng định, New Zealand muốn có một mối quan hệ lâu dài với Việt Nam, mạnh mẽ hơn cả 50 năm qua. New Zealand sẽ tiếp tục quá trình hợp tác để đạt được những mục tiêu mà cả 2 bên đều cho là có lợi cho mỗi quốc gia, đặc biệt là khi 2 nước đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện.