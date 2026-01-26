CSGT Hà Nội xử phạt tài xế chở 25 kiêu gạch "chênh vênh"

Tối 26/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.A.D. (SN 1985, quê Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô đầu kéo, phía sau chở hàng hóa chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Hình ảnh chiếc ô tô đầu kéo chở theo 25 kiêu gạch chằng buộc không đảm bảo an toàn, bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm nêu trên, tài xế D. sẽ bị xử phạt từ 8 đến 12 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 23h15 ngày 25/1, tại tuyến đường trong khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội, lực lượng CSGT phát hiện ô tô đầu kéo BKS 29H-895.xx kéo theo rơ-moóc 90R-010.xx do tài xế D. điều khiển, trên xe đang chở 25 kiêu gạch có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

"Người điều khiển phương tiện khi vận chuyển hàng hóa cần chằng buộc đúng quy định, bảo đảm an toàn. Khi tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm tương tự, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.