Ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn duy trì 2-3 ngày tới

Thông tin được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra trưa 10/10.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) và trên sông Trung (Lạng Sơn) đang tiếp tục xuống.

Dự báo, trong 12 giờ tới lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống, trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên gây thiệt hại về tài sản ước tính 2.120 tỷ đồng (Ảnh: Thành Đông).

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức báo động 1.

“Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt lở và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ”, cơ quan này cho hay.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Thống kê cho thấy gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho thấy ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỷ đồng.