Đường sắt Việt Nam miễn phí chở hàng cứu trợ vùng bão lũ

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo) gây ngập lụt nhiều tỉnh tại miền Bắc, Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đã triển khai hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

VNR cho biết sẽ chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, hoạt động này nhằm bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển thông suốt, kịp thời và an toàn đến người dân vùng thiên tai.

Hàng cứu trợ được đưa đến vùng ngập lụt tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tiếp nhận và gửi hàng cứu trợ.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng,… Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến các ga Giáp Bát và ga Hà Nội.

Chương trình vận chuyển miễn phí được thực hiện từ ngày 10/10 cho đến khi có thông báo mới.

VNR đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bão lũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến sáng 10/10, còn khoảng 64.500 nhà ngập do mưa lũ sau bão Matmo, giảm hơn 160.000 nhà so với lúc cao điểm.

Trong đó, Thái Nguyên có hơn 54.000 nhà bị ngập chủ yếu thuộc huyện Nguyên Bình và TP Phổ Yên cũ.

Bắc Ninh còn gần 4.700 nhà bị ngập chủ yếu ở ven sông, ngoài đê sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ.

Mưa lũ sau bão đã làm 14 người chết, 4 người mất tích.