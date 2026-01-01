Tạm giữ nam thanh niên lao xe vào CSGT khi “thông chốt”

Ngày 1/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (ở Phú Thọ) thăm hỏi, động viên anh Đỗ Văn Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, bị thương khi thi hành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn thăm hỏi tình hình sức khỏe anh Đỗ Văn Hùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại bệnh viện, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ CSGT, đồng thời yêu cầu các đơn vị và gia đình tạo điều kiện để anh Hùng yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Trước đó, tối 31/12/2025, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tuần tra trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và tuyến Quốc lộ 2A, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và trật tự an toàn giao thông.

Khoảng 21h37, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007, trú phường Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở Dương Anh Phong (SN 2007, trú xã Kim Anh, TP Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi.

Nguyễn Anh Tuấn thời điểm bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, Tuấn tăng ga lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm “thông chốt” bỏ chạy, khiến CSGT Đỗ Văn Hùng bị hất văng ra đường và bị thương. Tổ công tác đã khống chế đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn về hành vi Chống người thi hành công vụ.