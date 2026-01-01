Hơn 100.000 UAV nhắm vào Ukraine năm qua

UAV đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine (Ảnh: Pravda).

Hơn 100.000 UAV nhắm vào Ukraine

Trang tin United24 dẫn nguồn tin quân sự cho hay, trong năm 2025, Nga đã phóng hơn 60.000 quả bom có điều khiển, khoảng 2.400 tên lửa các loại và hơn 100.000 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Theo báo cáo, còi báo động không kích đã vang lên tại Ukraine ít nhất 19.033 lần trong năm qua. Khu vực Kharkov ghi nhận số lần nhiều nhất, với 2.020 cảnh báo trong suốt cả năm.

“Mỗi tuần, hàng nghìn mối đe dọa trên không được phát hiện trên bầu trời Ukraine. Các cuộc tập kích liên tục đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine”, United24 cho biết.

Trong đêm 31/12, Nga đã tập kích Ukraine bằng 127 UAV. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được phần lớn các UAV đó.

Odessa và khu vực xung quanh là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo chính quyền địa phương, Nga một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Tại một khu dân cư, các nhà kho thuộc một công ty logistics đã bốc cháy trong cuộc tấn công.

Một ngày trước đó, Nga tiến hành một cuộc tấn công hiệp đồng vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công.

Cảng Chornomorsk ở Odessa đã bị tấn công 2 lần chỉ trong một ngày, khiến một bồn chứa dầu bốc cháy. Cảng biển Pivdennyi cũng bị tấn công.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng mạnh các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga trong tháng qua, đánh trúng số lượng mục tiêu nhiều nhất và phạm vi mục tiêu rộng nhất kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra cách đây gần 4 năm.

Theo tổng hợp từ các tuyên bố công khai của cả 2 phía, riêng trong tháng 12 đã ghi nhận ít nhất 24 cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, tàu chở dầu và các mục tiêu hàng hải khác, cũng như những tuyến đường ống then chốt.

Những đòn đánh này đang gia tăng sức ép lên hoạt động xuất khẩu của Nga, vốn đã chịu tác động nặng nề từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Dù Moscow vẫn tiếp tục xuất khẩu khối lượng dầu thô đáng kể, dòng doanh thu từ dầu mỏ bị cho là đang giảm. Chính phủ Nga dự báo doanh thu từ dầu khí trong năm nay sẽ chỉ còn chiếm 23% tổng thu ngân sách, mức thấp kỷ lục.

Đáng chú ý, Kiev đã tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ngoài khơi, trong đó có nhiều đợt tập kích nhằm vào các mỏ dầu khí của Lukoil ở Biển Caspi.

Trong tháng 12, các cảng Taman và Rostov trên Biển Đen cũng bị tấn công, khiến một số tàu chở dầu bốc cháy.

Nga mở rộng kiểm soát lãnh thổ Ukraine

Nhóm phân tích quân sự Ukraine DeepState cho biết trong tháng 12, lực lượng Nga đã giảm nhẹ nhịp độ các đợt tấn công cũng như tốc độ kiểm soát lãnh thổ Ukraine.

Cụ thể, trong tháng 12, Nga kiểm soát 445km² lãnh thổ Ukraine, giảm 12% so với tháng 11. Số lượng các chiến dịch tiến công giảm 9%, điều này liên quan đến những vấn đề ngày càng rõ rệt về nhân lực của Nga.

Xét theo từng hướng tác chiến, mức tiến quân lớn nhất của Nga diễn ra trên mặt trận Sloviansk và Pokrovsk. Bất chấp cường độ giao tranh cao và mức tổn thất lãnh thổ lớn hơn bình thường, công tác phòng thủ của Ukraine tại khu vực này vẫn được đánh giá là hiệu quả. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng thứ ba là mặt trận Huliaipole.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công ở Đông Bắc Ukraine và Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh mở rộng “vùng đệm" tại khu vực này trong năm nay.