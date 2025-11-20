Công an thông tin vụ 3 người tử vong trong nhà trọ ở Đồng Tháp

Liên quan vụ 3 người tử vong trong căn nhà trọ ở Đồng Tháp, chiều 20/11, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức, đại diện công an tỉnh đã thông tin về vụ việc trên.

Thượng tá Phan Văn Minh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp trả lời câu hỏi của phóng viên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ thể, Thượng tá Phan Văn Minh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, phía cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 7h15 ngày 8/11, chị Hà, chủ một vựa dừa tại xã Tân Hương, không thấy chị T., người làm thuê, đến làm việc. Chị Hà đã cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không thành công.

Hơn hai giờ sau, lo lắng về sự vắng mặt bất thường của chị T., chị Hà đã tìm đến phòng trọ của chị T. tại xã Tân Hương. Tại đây, chị Hà thấy cổng phòng trọ bị khóa trái. Gọi nhiều lần không có ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị Hà gọi chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Chủ nhà trọ leo tường rào vào bên trong, dùng búa mở ổ khóa cổng và đập vỡ cửa kính phòng trọ thấy cửa phòng bị khóa bên trong. Sau khi vào được trong phòng, người dân phát hiện chị T., anh K. và cháu T. đã tử vong; trong phòng nồng nặc mùi xăng.

Được biết chị T. và anh K. sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ trên.

Vừa qua, cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Tháp đã công bố nguyên nhân tử vong của anh N.V.K. (41 tuổi, trú tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp. Chị T.T.L.T. (45 tuổi, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) chết vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do bị siết cổ. Cháu N.N.B.T. (12 tuổi) tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp.

Thời điểm được phát hiện, cả 3 người đã tử vong trên dưới 24 giờ; phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất để bổ sung kết luận.