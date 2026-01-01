Phố phường Hà Nội yên bình trong sáng đầu năm mới 2026

6h sáng 1/1, trước tòa nhà Quốc hội Việt Nam trên đường Độc Lập (phường Ba Đình) trời vẫn nhá nhem tối, thời tiết se lạnh nhưng nhiều người dân đã xuống phố trong sáng đầu năm mới 2026.

Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Đúng 6h30, Lễ thượng cờ đầu năm mới 2026 bắt đầu với sự góp mặt của hơn 400 sĩ quan, chiến sĩ của Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) và hàng trăm người dân có mặt theo dõi.

Nhiệt độ đầu giờ sáng khoảng 16 độ, trời quang đãng, khá dễ chịu trong buổi sáng đầu năm.

Từ sáng sớm, tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm đã có khá đông người chạy bộ, đạp xe, đi dạo và chụp ảnh.

Những góc yên bình, bình dị bên hồ Gươm, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, êm ả hơn những ngày thường.

Các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm đã cấm xe từ sớm, người dân thảnh thơi tập thể dục, đi bộ, dạo chơi sáng sớm.

Không khí bắt đầu rộn ràng, nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng nhạc ở nhiều góc phố quen quanh hồ Gươm khi những tia nắng đầu tiên của sáng đầu năm mới ló rạng.

Người dân chụp ảnh, check-in với các tiểu cảnh chào mừng năm mới 2026 tại hồ Gươm lúc sáng sớm.

Nhiều du khách nước ngoài cùng nhảy, cùng vui chơi với người dân trong tiếng nhạc rộn ràng của bài hát Happy New Year.

Những tia nắng vàng đầu tiên của năm mới 2026 chiếu xuống phố Tràng Tiền lúc 7h sáng.

Nắng sớm len lỏi qua nhiều góc phố trung tâm Hà Nội khiến buổi sáng đầu năm trở nên ấm áp, dễ chịu hơn.

Bà Thu Hiền (phường Ba Đình) đạp xe xuống phố đi dạo ngày đầu năm mới, chụp ảnh, vui đùa cùng đàn bồ câu trên đường Hai Bà Trưng.

"Buổi sáng đầu năm nay thời tiết rất đẹp, mát mẻ, có nắng nhẹ khiến tôi thấy rất thoải mái. Từ 5h sáng tôi đã xuống phố để đi đạp xe dạo một vòng quanh các con phố trung tâm để đón năm mới. Hy vọng một năm mới sẽ suôn sẻ và thuận lợi", bà Hiền chia sẻ.

Chuyến tàu du lịch đầu tiên của Hà Nội đi qua đường Điện Biên Phủ.

Trên đường Điện Biên Phủ (đoạn dưới chân Cột Cờ Hà Nội), nhiều tiểu cảnh được trang trí trên vỉa hè để chào mừng năm mới 2026.

Vỉa hè đường Phan Đình Phùng khá vắng vẻ, yên bình trong sáng đầu năm mới.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, nhưng nhiều người vẫn xuống phố làm việc một cách lặng thầm.

8h sáng, khu vực hồ Tây sương mù vẫn dày đặc, nhiều người dạo chơi ven hồ, tận hưởng bầu không khí se lạnh, nắng nhẹ ngày đầu năm mới 2026.