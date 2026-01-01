Sau vàng và bạc, đồng là “ngôi sao” tăng giá mới trên thị trường kim loại

Theo Financial Times, đồng - kim loại quan trọng đối với năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng công nghiệp - đang trên đà ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong hơn 15 năm, với mức tăng hơn 35% trong năm 2025.

Theo các chuyên gia, đồng cùng với bạc và vàng, đã trở thành một khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh lo ngại về sự suy giảm giá trị của đồng USD. Giá đồng giao tháng 12 đã vượt mốc 12.000 USD/tấn, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đồng tăng - chỉ báo cho nền kinh tế

Không giống như vàng và bạc, giá đồng không chịu tác động trực tiếp từ tâm lý nhà đầu tư hay kỳ vọng kinh tế. Biến động giá của kim loại này thường phản ánh sự tăng trưởng và mở rộng hoạt động sản xuất vật chất.

Đồng thường được coi là “thước đo” của nền kinh tế. Kim loại này đóng vai trò trung tâm trong lưới điện, xây dựng, máy móc công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Nhu cầu đồng tăng đồng nghĩa với nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan gia tăng, thường được xem là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.

Theo Goldman Sachs Research, giá đồng tăng thường báo hiệu nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trong khi giá giảm có thể là dấu hiệu của suy thoái kinh tế.

Nhà phân tích Eoin Dinsmore của Goldman Sachs Research viết trong một bản ghi chú rằng đồng là “một trong những kim loại hưởng lợi chính từ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng lưới điện và năng lượng trên toàn cầu, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và quốc phòng làm gia tăng nhu cầu về các mạng lưới năng lượng mạnh mẽ và an toàn”.

JPMorgan Global Research dự báo giá đồng có thể đạt 12.500 USD/tấn vào quý II/2026 và đạt mức trung bình khoảng 12.075 USD/tấn trong cả năm.

Giá đồng tăng mạnh, dự báo còn tăng nữa (Ảnh: IT).

Tại sao giá đồng tăng vọt?

Có một số nguyên nhân chính khiến giá đồng tăng mạnh trong thời gian gần đây, bao gồm sụt giảm nguồn cung, chính sách thuế quan và sự trỗi dậy của AI.

Các khu vực sản xuất đồng lớn như Chile và Indonesia đang phải đối mặt với những thách thức về nguồn cung và các thảm họa môi trường, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt đồng toàn cầu và khiến thị trường trở nên khan hiếm hơn.

“Sau khi dự kiến tăng trưởng nguồn cung khai thác gần như không đổi trong năm nay, ước tính tăng trưởng nguồn cung khai thác năm 2026 của chúng tôi đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1,4%, thấp hơn khoảng 500.000 tấn so với ước tính ban đầu”, ông Gregory Shearer, người đứng đầu bộ phận chiến lược kim loại cơ bản và kim loại quý tại JPMorgan, cho biết.

Sự sụt giảm nguồn cung không phải là yếu tố duy nhất đẩy giá lên cao. Hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu làm từ đồng, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Đồng thời, làn sóng đầu tư mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy đáng kể nhu cầu, do sự phụ thuộc lớn của các trung tâm dữ liệu vào đồng. Một nguồn tin ước tính các trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô có thể sử dụng tới 50.000 tấn đồng cho mỗi cơ sở.