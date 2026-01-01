Mỹ lần đầu tập kích liên tiếp 3 xuồng nghi chở ma túy đi sát nhau

Hình ảnh cắt từ video do SOUTHCOM đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện di chuyển theo đội hình sát nhau (Ảnh: X/@Southcom).

Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ vừa công bố thông tin về một cuộc tập kích nhằm vào đoàn 3 xuồng chở ma túy di chuyển theo đội hình trên vùng biển quốc tế vào ngày 30/12/2025. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng và đánh chìm toàn bộ các phương tiện.

Theo SOUTHCOM, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Mũi giáo Phương Nam đã tiến hành cuộc tập kích này. Các xuồng được xác định thuộc sở hữu của những băng đảng khủng bố và đang hoạt động trên các tuyến đường buôn bán ma túy quen thuộc. Quân đội Mỹ cho biết, các xuồng đã "chuyển giao ma túy giữa 3 tàu trước khi bị tấn công", tuy nhiên không cung cấp bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này.

Video do SOUTHCOM đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện di chuyển với tốc độ cao theo đội hình sát nhau, một hình thức khá bất thường. Lực lượng Mỹ đã tập kích chiếc dẫn đầu, khiến nó phát nổ dữ dội và dừng lại trên biển. Hai chiếc còn lại cũng hứng chịu hỏa lực và bốc cháy.

SOUTHCOM cho biết, 3 người đã thiệt mạng khi chiếc đầu tiên bị tấn công. Những người trên 2 xuồng còn lại đã kịp thời nhảy xuống biển và bơi ra xa khu vực trước khi các xuồng này bị đánh chìm. "Những người trên 2 xuồng này có thể còn sống sót", tuyên bố của SOUTHCOM nêu rõ, đồng thời cho biết đã thông báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ để kích hoạt các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Địa điểm chính xác của vụ tấn công không được tiết lộ, nhưng các cuộc tấn công trước đây thường diễn ra ở vùng biển Caribe hoặc Đông Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Mỹ phát hiện và tập kích xuồng nghi chở ma túy di chuyển theo đoàn, khác với các cuộc tấn công trước đây chỉ nhắm vào xuồng đơn lẻ. Vụ việc này nâng tổng số vụ tấn công xuồng ma túy được biết đến lên 33 và số người thiệt mạng lên ít nhất 110 kể từ đầu tháng 9, theo số liệu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump khẳng định các vụ tấn công là động thái cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, đồng thời tuyên bố Washington đang tham gia vào một “cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy. Cùng với các cuộc tấn công trên biển, chính quyền ông Trump đã tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực như một phần của chiến dịch gây áp lực đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trước đó, vào ngày 29/12/2025, ông Trump cũng cho biết lực lượng nước này đã lần đầu tiên tập kích mục tiêu trên bộ ở Venezuela, nhắm vào một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy, nhưng không nêu rõ lực lượng nào đã tiến hành và bằng phương thức nào.