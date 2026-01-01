Dòng xe ùn ứ kéo dài tại lối lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 1/1, tại lối lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn nút giao An Phú, tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài khi lượng lớn người dân tiếp tục rời TPHCM về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Đến hơn 11h cùng ngày, tại các tuyến đường dẫn vào cao tốc như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của… lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm. Dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài để chờ lên cao tốc, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Xe máy cũng phải len lỏi, nhích từng chút một qua khu vực nút giao An Phú.

Dòng phương tiện ùn ứ trên đường Võ Chí Công, đoạn lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân, tranh thủ ngày nghỉ đầu năm, nhiều gia đình lựa chọn xuất phát từ sáng sớm để về quê hoặc di chuyển đến các khu du lịch. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn nhiều so với ngày thường. Một số tài xế cho biết phải mất hơn 30 phút mới có thể lên được đường cao tốc.

Mật độ phương tiện tăng đột biến khiến giao thông khu vực lối lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây càng thêm quá tải. Có thời điểm, lực lượng CSGT phải tạm thời đóng lối lên cao tốc tại nút giao Võ Chí Công để phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo từng đợt, giảm áp lực cho cửa ngõ phía Đông thành phố.

Trước đó một ngày, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

CSGT đóng mở luân phiên lối vào cao tốc để điều tiết giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và công tác tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới, PC08 đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra các sự kiện, cũng như các tuyến cửa ngõ ra, vào TPHCM và các tuyến đường dẫn vào cao tốc.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường thủy; các tuyến dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga metro và các bến xe trên địa bàn thành phố.

CSGT khuyến cáo người dân theo dõi thông tin giao thông, chủ động lựa chọn khung giờ xuất phát phù hợp hoặc cân nhắc các tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc.