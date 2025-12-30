Tổng thống Ukraine tiết lộ 2 điểm nghẽn trong kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 29/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga hiện gần như đã hoàn tất.

“Khi tôi nói 90% kế hoạch đã hoàn thành thì đó là sự thật, bởi chỉ còn vấn đề ở 2 điểm”, ông Zelensky cho hay.

Ông nói, vấn đề chưa được giải quyết còn lại xoay quanh lãnh thổ. Ông Zelensky nhấn mạnh, dù Ukraine và Nga có những quan điểm đối lập về vấn đề lãnh thổ, Mỹ hiểu lập trường của cả 2 bên và “cố gắng tìm ra một sự thỏa hiệp.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không thể đơn giản rút khỏi các vùng lãnh thổ của mình như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

“Chúng tôi không thể đơn giản rút khỏi lãnh thổ của mình, điều đó trái với luật pháp của chúng tôi. Người dân đang sinh sống ở đó, 300.000 người… Chúng tôi không thể mất những con người đó”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi không thể rút đi bởi vì 100.000 người đã bị thương, hàng chục người đã thiệt mạng ở đó. Quân đội của chúng tôi cũng đang ở đó”, ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho hay, Ukraine đã đề xuất việc thiết lập một khu kinh tế tự do phi quân sự như một giải pháp thỏa hiệp, theo đó cả 2 bên sẽ thực hiện các bước đi tương hỗ và rút lực lượng của mình lùi lại vài km.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida), cuộc gặp mà ông mô tả là mang tính xây dựng. Đây là cuộc gặp thứ sáu và cũng là cuộc gặp tốt đẹp nhất của ông với nhà lãnh đạo Mỹ trong năm nay.

“Tôi thực sự biết ơn Tổng thống Mỹ, đó là một cuộc gặp rất hiệu quả và ở Mar-a-Lago có lẽ bầu không khí cũng khác”, ông nói.

Ông khẳng định Ukraine đã thể hiện những bước đi cụ thể hướng tới hòa bình trong tháng qua và đề cập khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng trưng cầu dân ý không thể dùng để biện minh cho việc rút khỏi lãnh thổ Ukraine trong các điều kiện hiện nay.

Ông cho rằng sức ép từ Mỹ vẫn mang tính then chốt để buộc Nga đồng ý chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến mà không có sự hỗ trợ của Mỹ hay không, ông Zelensky trả lời thẳng thắn: “Không, bởi vì chúng tôi không thể. Không có sự hỗ trợ của Mỹ, chúng tôi không thể bảo vệ bầu trời”.

Ông cho biết các hệ thống phòng không và đạn dược do Mỹ cung cấp vẫn mang tính thiết yếu khi Nga tiếp tục phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine.

Ông Zelensky cũng thảo luận về các bảo đảm an ninh, tiết lộ Ukraine đang tìm kiếm những cam kết dài hạn, có tính ràng buộc pháp lý từ Mỹ, lý tưởng nhất là có sự hậu thuẫn của quốc hội.

“Hôm nay chúng tôi đã trao đổi với tổng thống và có một đề xuất. Đề xuất đầu tiên là các bảo đảm an ninh trong 15 năm. Đó là một đề xuất tốt, với khả năng gia hạn”, ông nói.

Theo ông, dù các bảo đảm được đề xuất sẽ không cấu thành tư cách thành viên NATO, nhưng chúng sẽ mang tính chất “giống NATO.”

Ông Zelensky thừa nhận tình trạng mệt mỏi vì chiến tranh trong xã hội Ukraine, nhưng cho biết sự ủng hộ của công chúng vẫn rất rõ ràng.

“Người dân muốn điều này, 87% ủng hộ hòa bình. Đồng thời, 85% phản đối việc rút khỏi miền đông, khỏi Donbass”, ông cho biết.