Vụ tông 2 người thương vong rồi trốn vào rẫy cà phê: Tài xế có nồng độ cồn

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với ông T.V.C. (SN 1968, trú tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) là tài xế đã điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong và một người khác bị thương trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai rồi bỏ trốn.

Tại buổi làm việc, ông C. thừa nhận sau khi tông 2 xe máy trên quốc lộ 14 đã tăng ga bỏ chạy.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô điều khiển xe bỏ trốn (Ảnh: Cắt từ clip).

Người đàn ông này cho biết đã điều khiển xe chạy qua đường Lê Văn Sỹ, xã nghĩa Hưng rồi đưa xe trong một rẫy cà phê nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định, ông C. có nồng độ cồn 0,026mg/l khí thở. Ông C. có giấy phép lái xe hạng C, còn hiệu lực đến tháng 5/2029. Chiếc ô tô ông điều khiển có hạn đăng kiểm đến tháng 8/2026.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h ngày 30/10, ông C. điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A-268.xx, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Quảng Ngãi đi Gia Lai.

Khi đến đoạn thôn 7, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, ô tô của ông C. điều khiển đã tông vào 2 xe máy lưu thông trên đường. Hậu quả 1 phụ nữ tử vong, 1 người khác bị thương.

Sau va chạm, tài xế điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến đường khác nhau để tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Qua nhiều giờ truy vết, công an xác định người này đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê của người dân.