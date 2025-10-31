Phó tổng giám đốc tài chính của Công ty NSH Petro bị bắt

Ngày 31/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro).

Bị can Nguyễn Việt Anh bị cơ quan Công an bắt để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền 81.000 USD.

Ông Nguyễn Việt Anh (bìa phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro bị bắt để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt các khoản phí của NSH Petro số tiền hơn 4,9 triệu USD.

Ngày 20/10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (người đại diện pháp luật).

Cùng ngày HĐQT NSH Petro công bố quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính theo đơn xin từ nhiệm ngày 3/6; tạm đình chỉ công việc đối với bà Phạm Thị Ngọc Thuỳ, thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5.

HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có Tổng giám đốc

Theo lãnh đạo Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, tháng 2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án. Số vốn được giải ngân thành 2 giai đoạn, thời hạn vay lên tới 20 năm.

Sau đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah được NSH Petro bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, thư ký của ông này được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Theo NSH Petro, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty (từ tháng 4/2024) do xuất phát từ yêu cầu của người này, kèm yêu cầu bổ nhiệm trợ lý riêng là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó tổng Giám đốc NSH Petro.

Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay.