Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Doanh nhân Chen Zhi (Ảnh: Guardian).

Straits Times đưa tin, cảnh sát Singapore hôm 30/10 đã tịch thu và ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản và nhiều tài sản tài chính gắn với doanh nhân Campuchia Chen Zhi cùng tập đoàn Prince Group bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Theo thông báo ngày 31/10, tổng giá trị ước tính của số tài sản gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt vượt quá 150 triệu đô la Singapore (hơn 115 triệu USD).

Ngoài ra, một du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu cũng nằm trong diện bị cấm chuyển nhượng.

Lực lượng chức năng Singapore bắt đầu điều tra sau khi nhận được thông tin tình báo tài chính từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRO) trong năm 2024. Do các hoạt động phạm tội diễn ra ở nước ngoài, cảnh sát đã phối hợp với đối tác quốc tế để thu thập thông tin.

Ngày 14/10, từ dữ liệu bổ sung do Mỹ và Anh cung cấp, cảnh sát cùng các cơ quan thuộc Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác Điều tra Rửa tiền (AC3N) tiến hành chiến dịch trấn áp đối với ông Chen và cộng sự, bắt đầu vào ngày 30/10. Ông Chen và các cộng sự hiện không có mặt tại Singapore.

AC3N là nhóm do cảnh sát và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dẫn dắt, với thành viên là các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo trong cuộc chiến chống rửa tiền tại Singapore.

MAS ngày 31/10 cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng cảnh sát thông qua mạng lưới AC3N để điều tra Prince Group.

Theo MAS, các tổ chức tài chính đã gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ về tập đoàn này từ năm 2022, nhiều tài khoản khả nghi đã bị đóng nhằm ngăn chặn việc giữ lượng tiền lớn trong hệ thống tài chính Singapore.

Ông David Chew, Cục trưởng Cục Các vấn đề Thương mại của cảnh sát, cho hay: “Vụ việc này liên quan mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, lợi dụng hạ tầng kỹ thuật số và tài chính trên nhiều quốc gia… Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị tình báo tài chính ở nước ngoài, cũng như đối tác trong nước, để đấu tranh chống các tổ chức tội phạm và mạng lưới rửa tiền”.

Cảnh sát cho biết quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Trong khi đó, Prince Group mô tả mình là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, sở hữu nhiều dự án tại Campuchia như khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

Ông Chen Zhi hiện cũng bị truy tố vắng mặt tại New York (Mỹ) với cáo buộc điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ USD.

Ba công dân Singapore là Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo cũng bị phía Mỹ áp lệnh trừng phạt ngày 14/10 liên quan cuộc điều tra tội phạm mạng có liên quan Prince Group. Tài sản của họ tại Mỹ đã bị đóng băng hoặc phong tỏa.

Theo điều tra, đã có ít nhất 15 tỷ USD Bitcoin và hàng chục triệu USD tài sản khác gồm bất động sản tại London và đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương bị thu giữ.