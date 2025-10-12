Cứu người phụ nữ nặng hơn 100kg bị mắc kẹt trên tầng hai căn nhà ở TPHCM

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa giải cứu một người phụ nữ bị sốt cao, mắc kẹt trên tầng hai một căn nhà ở phường Diên Hồng.

Trước đó, lúc 14h12 ngày 11/10, PC07 nhận tin báo từ Trung tâm 114 về việc hỗ trợ Trung tâm Cấp cứu 115 di chuyển một bệnh nhân bị mắc kẹt từ trên cao xuống đất.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ bị sốt cao, mắc kẹt trên tầng hai trong căn nhà ở phường Diên Hồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà trên đường Nhật Tảo (phường Diên Hồng). Tại đây, bệnh nhân là người phụ nữ bị sốt cao, không thể tự di chuyển, nằm trên tầng hai căn nhà.

Người phụ nữ có thể trạng lớn (hơn 100kg), cầu thang gỗ của căn nhà chỉ rộng khoảng 70cm, nên nhân viên y tế gặp khó khăn khi đưa bệnh nhân xuống đất.

Thời điểm tiếp cận, người phụ nữ có biểu hiện co giật, cần được sơ cứu. Cảnh sát đã phối hợp cùng nhân viên y tế cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch và trấn an tinh thần.

Đồng thời, lực lượng chức năng sử dụng đai an toàn và thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân xuống tầng trệt, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc và điều trị.