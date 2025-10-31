Hàng trăm tấn cá điêu hồng ở Cần Thơ chết bất thường

Hàng trăm tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè trên rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) đã chết hàng loạt từ tối ngày 30 đến sáng 31/10, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng cho các hộ nuôi.

Tại hiện trường, mặt nước tại hai khu vực này đã chuyển sang màu vàng đục và bốc mùi tanh nồng nặc. Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận tình trạng cá chết nghiêm trọng.

Người dân xót xa vớt cá nuôi chết hàng loạt (Ảnh: Nhật Linh).

Anh Bùi Văn Vũ (ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành) cho biết cá bắt đầu nổi đầu và chết liên tục từ 3 đến 4 giờ sáng. Anh ước tính thiệt hại hơn 10 tấn cá, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Hiện khu vực rạch Cái Cui có 2 hộ dân nuôi cá điêu hồng với số lượng khoảng 6 bè cá. Trong đó, 2 bè cá đã được thu hoạch, số bè cá còn lại chuẩn bị thu hoạch thì xảy ra hiện tượng trên.

Cách đó khoảng 2km, tại rạch Bến Bạ, ông Nguyễn Văn Ở (nuôi 7 tháng) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông chia sẻ, cá yếu từ chiều và bắt đầu ngoi lên thở, chết hàng loạt vào 6-7 giờ tối. Tổng thiệt hại của ông gần 550 triệu đồng.

Số cá chết trước mắt người dân gom lại để tránh làm ô nhiễm môi trường (Ảnh: Nhật Linh).

Theo thống kê sơ bộ từ người dân, gần 20 lồng bè bị ảnh hưởng nặng, với mỗi bè chứa khoảng 7-8 tấn cá sắp thu hoạch. Với giá bán hiện tại khoảng 28.000 - 30.000 đồng/kg, con số thiệt hại tổng cộng được dự đoán là rất lớn.

Trước tình hình khẩn cấp, ông Trần Hoàng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ, cho biết đơn vị đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ xuống hiện trường lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

Mỗi hộ ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Nhật Linh).

Kết quả kiểm tra sẽ được công bố sớm để đề xuất biện pháp khắc phục và hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.

Một cán bộ khuyến nông xã Châu Thành, cho biết trong thời gian chờ kết quả phân tích, lực lượng khuyến nông đã hỗ trợ bà con thu gom cá chết để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Các hộ nuôi và cơ quan chức năng nhận định ban đầu cho rằng nguyên nhân phần lớn xuất phát từ sự tác động của nguồn nước, có thể là do ô nhiễm hoặc thay đổi đột ngột của các yếu tố môi trường nước, nhất là khi nhiều ngày qua mưa lớn kéo dài.