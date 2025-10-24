Cảnh sát hướng dẫn 3.000 người thoát nạn trong diễn tập chữa cháy ở TPHCM

Sáng 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà mPlaza Saigon, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Theo tình huống giả định, khoảng 9h cùng ngày, một xe trong tầng hầm B1 bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu dẫn đến phát nổ và bốc cháy. Bức xạ nhiệt lớn khiến ngọn lửa lan nhanh sang các phương tiện liền kề, tạo ra đám cháy có nhiều khói, khí độc. Lượng khói này lan lên các tầng trên qua đường dốc, thang bộ và hộp kỹ thuật.

Nhiều phương tiện chuyên dụng, hiện đại được điều động đến buổi diễn tập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khi chuông báo cháy vang lên, một nhóm công nhân đang thi công tại tầng 2 gặp sự cố nổ bình khí, khiến một phần công trình sụp đổ, nhiều người bị thương và mắc kẹt.

Cùng thời điểm, khu vực bếp khách sạn và nhà hàng Warning Zone (khu khách sạn - căn hộ JW Marriott Saigon) cũng phát sinh cháy. Tại khối tòa nhà văn phòng, sự cố chập điện ở tầng 6 làm phát sinh tia lửa bắt vào rèm cửa và vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh. Ở tầng 6 có khoảng 10 người bị mắc kẹt.

Đám cháy gây khói dày đặc, nhiều người trong tầng hầm hoảng loạn tìm cách thoát thân. Một số người bị ngạt khói, bỏng và bị thương trong lúc di chuyển.

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tầng cao dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát hiện vụ việc, đội chữa cháy cơ sở nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức cứu nạn, chữa cháy và gọi báo cho lực lượng chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động Đội công tác chữa cháy và các Đội chữa cháy khu vực 1, 3 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Tại hiện trường, các đơn vị sử dụng xe thang tiếp cận tầng cao để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài. Một tổ công tác mặc trang phục bảo hộ tiếp cận khu vực có khói, khí độc cứu người bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng phun nước áp lực cao vào khu vực xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại tầng hầm, cảnh sát kéo đường ống nước vào bên trong dập lửa, đồng thời sử dụng xe hút khói và robot chữa cháy tự hành tiếp cận đám cháy.

Khoảng 3.000 người là khách và nhân viên bên trong tòa nhà được lực lượng tại chỗ và cảnh sát hướng dẫn thoát nạn an toàn. Nhiều người bị thương được đưa lên xe cứu thương, chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Buổi diễn tập giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, phối hợp nhịp nhàng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người dân trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng.