Trụ sở xã nứt toác, nghiêng ngả sau mưa lũ

Ngày 31/10, một lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến bùn đất sụt trượt làm trụ sở UBND xã nứt toác.

Tình trạng nghiêng lún, nứt kết cấu công trình lan rộng thêm, một số phòng làm việc bị đất tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh hư hại ở trụ sở xã Hùng Sơn (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Chính quyền xã Hùng Sơn đề nghị bà con không đến gần khu vực trụ sở UBND xã và các điểm có dấu hiệu sạt lở, nứt lún.

Theo UBND xã Hùng Sơn, mưa lũ cũng khiến đường chia cắt, nhiều ngôi làng bị cô lập. Nhiều trụ điện bị ngã đổ, gây mất điện toàn xã, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng hư hỏng nặng.

Mạng viễn thông và sóng điện thoại gần như không còn hoặc chỉ chập chờn ở một số khu vực, làm ảnh hưởng lớn đến công tác liên lạc, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, tập trung thu dọn đất đá, thông tuyến các đoạn đường bị chia cắt, từng bước khôi phục giao thông.