Hơn 100 người mở đường mòn, gùi hàng tiếp tế cho 1.700 nhân khẩu bị cô lập

Ngày 31/10, UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ và người dân địa phương mở tuyến đường qua khu vực sạt lở dài khoảng 300m đến khu vực 5 thôn đang bị cô lập.

Tuyến đường này giúp tiếp cận 5 thôn gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng, nơi đang có 430 hộ dân với 1700 nhân khẩu bị cô lập do sạt lở suốt 4 ngày qua.

Dòng người dân mở lối, gùi hàng tiếp tế đến với 5 thôn đang bị cô lập (Ảnh: Chí Anh).

Sáng cùng ngày, đoàn xe của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã chở gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, dầu ăn, nước mắm đến đầu điểm sạt lở ở xã Ngọc Linh. Do tình hình sạt lở, hơn 100 cán bộ cùng người dân mở đường, gùi nhu yếu phẩm, vượt qua vùng sạt lở để đến trao tay 1.700 nhân khẩu ở vùng cô lập.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển hàng cứu trợ, đảm bảo không để người dân thiếu đói.

Hàng trăm người dân cùng cán bộ xã Ngọc Linh đã mở lối đến với 5 thôn đang bị cô lập (Ảnh: Chí Anh).

Ông A Dứa, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh, cho biết hơn 114 hộ trong thôn bị cô lập nhiều ngày, đời sống khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt.

“Được nhà nước tiếp tế nhu yếu phẩm, bà con rất mừng. Những món hàng này có ý nghĩa lớn, giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông A Dứa nói.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị tiếp tục huy động thêm hàng hóa từ nhiều nguồn để kịp thời hỗ trợ, không để người dân vùng cao rơi vào cảnh thiếu đói.

Hàng cứu trợ được gùi vào cho người dân bị cô lập (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 28/10, một tiếng nổ lớn phát ra tại ngọn núi thuộc thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh khiến lũ bùn từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp hoa màu và chia cắt tuyến đường từ Làng Mới đi Ngọc Nang.

Vụ sạt lở này khiến 5 thôn ở xã Ngọc Linh với 1.700 nhân khẩu bị cô lập.