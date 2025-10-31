Chủ tịch FAM: “Báo Argentina đưa thông tin sai lệch về cầu thủ Malaysia”

Trước đó, trong buổi sáng nay (31/10, theo giờ Việt Nam), cổng thông tin Capital de Noticias của Argentina tung bằng chứng cho thấy, trung vệ Facundo Garces của Malaysia có 100% nguồn gốc Argentina, chứ không hề có dòng máu Malaysia chảy trong huyết quản.

Quyền Chủ tịch FAM Mohd Yusoff Mahadi (Ảnh: Harian Metro).

Theo Capital de Noticias, toàn bộ phía nội và phía ngoại của Facundo Garces đều sinh ra tại Argentina. Riêng ông nội của cầu thủ này là Fernandez Garces sinh ra ở Santa Fe (Argentina), chứ không hề sinh ra ở Penang (Malaysia), như hồ sơ do FAM nộp lên FIFA, để xin nhập tịch cho Facundo Garces.

Đứng trước thông tin rất bất lợi này, Quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi lên tiếng trên truyền thông Malaysia: “Điều này thật sự gây bất lợi cho chúng tôi, đặc biệt trong bối cảnh FAM đang chờ quyết định kháng cáo lên FIFA”.

“Chúng tôi không biết thông tin này xuất phát từ đâu và thật không công bằng khi các bên đưa ra kết luận, trước khi kết quả chính thức được FIFA công bố”, Quyền chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi nói thêm.

Theo miêu tả của tờ Detik Jogia (Malaysia), người đang giữ vai trò điều hành FAM tỏ ra “giận dữ”. Tờ báo này tiếp tục dẫn lời ông Mohd Yusoff Mahadi: “Tôi hy vọng mọi người không lan truyền thông tin sai lệch, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng".

Báo Argentina trong buổi sáng nay tiết lộ chi tiết nguồn gốc của trung vệ Facundo Garces (Ảnh: ASEAN Football).

"Điều đó hoàn toàn không có lợi cho các cầu thủ có liên quan, không có lợi cho bóng đá Malaysia”, vẫn là lời của vị Quyền Chủ tịch FAM.

Hiện tại, FAM và nhóm 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã kháng cáo lên FIFA.

Hồi tháng 9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố 7 cầu thủ này sử dụng hồ sơ giả mạo để nhập tịch Malaysia. Mỗi người bị cấm thi đấu một năm, bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Đến giữa tháng 10, FIFA tiếp tục tung ra tài liệu chứng minh ông và bà của các cầu thủ trên sinh ra tại Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, chứ không hề sinh ra ở Malaysia, như hồ sơ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia cung cấp với FIFA.

Liên đoàn Bóng đá thế giới cho FAM và 7 cầu thủ có liên quan thời hạn để kháng cáo. Dự kiến, kết quả kháng cáo này sắp được FIFA công bố.