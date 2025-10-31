Bắt cóc em họ, tống tiền 600 triệu đồng để đánh bạc

Kết thúc phiên tòa ngày 31/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Mạnh Quý (24 tuổi, quê Ninh Bình) tổng mức án 19 năm tù về các tội Đánh bạc và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là anh P.T.H. (21 tuổi, em họ bị cáo).

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2024, Quý truy cập vào trang red88.com, tạo lập tài khoản manhquy23 với tên hiển thị “ongvuatinhtao” để tham gia đánh bạc qua hình thức đặt cược tài - xỉu.

Ngày 12/9/2024, Quý tham gia đặt cược tài - xỉu 40 lần với tổng số tiền gần 140 triệu đồng, trong đó có 12 lần bị cáo đặt cược tài - xỉu trên 5 triệu đồng. Do thua cờ bạc, khoảng 14h cùng ngày, Quý nảy sinh ý định khống chế, bắt cóc anh P.T.H. (em họ của bị cáo), để tống tiền.

Nghĩ là làm, bị cáo gọi điện cho anh H., giả danh nhân viên giao hàng để hỏi địa chỉ nhà. Sau đó, Quý lấy dao, giấu vào trong người rồi đi đến nhà anh H..

Bị cáo Phan Mạnh Quý tại tòa (Ảnh: Quang Việt).

Đến nơi, bị cáo Quý (khi đó đeo khẩu trang) bấm chuông cửa. Khi anh H. mở cửa, bị cáo đẩy nạn nhân vào trong nhà, dùng dao khống chế, đóng cửa lại.

Do Quý đeo khẩu trang nên anh H. không nhận ra kẻ gây án là anh họ của mình. Sau đó, bị cáo lấy băng dính của chủ nhà để trói chân, tay anh H. lại, đồng thời hỏi: “Bây giờ tao muốn lấy 600 triệu đồng thì mày gọi cho ai để chuyển được tiền”.

Do sợ bị giết, anh H. đã gọi điện cho anh trai, bảo chuyển số tiền trên vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, anh trai nạn nhân không chuyển tiền. Lúc này, Quý lấy điện thoại, gọi cho bố của nạn nhân, yêu cầu chuyển 600 triệu đồng, nếu không sẽ “không để cho H. sống” rồi tắt máy.

Sau lời đe dọa trên, trong vòng 30 phút, người thân của anh H. đã chuyển tổng số 230 triệu đồng vào 2 tài khoản của anh H..

Sau đó, Quý đã dùng 150 triệu đồng trong 1 tài khoản của anh H. để nạp vào tài khoản game đánh bạc tại trang web red88.com.

Tiếp đó, Quý yêu cầu nạn nhân đăng nhập tài khoản còn lại để chuyển nốt 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do tài khoản của anh H. chưa cài đặt sinh trắc học nên không thực hiện được giao dịch trên.

Lo sợ nếu khống chế anh H. lâu sẽ bị nạn nhân nhận ra họ hàng nên Quý đe dọa bố nạn nhân không được báo công an.

Sau đó, bị cáo cởi trói cho anh H., dùng dao khống chế nạn nhân đi ra ngoài khu vực thang máy để bỏ trốn. Khi vừa đi ra ngoài, Phan Mạnh Quý bị Công an khống chế bắt quả tang.