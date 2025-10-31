Cháy nhà chứa bao bì ở TPHCM

Tối 31/10, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà chứa bao bì trên đường 5B, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Khoảng 18h cùng ngày, đám cháy bùng lên tại căn nhà chứa bao bì trên đường số 5, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân tìm cách cứu hỏa, nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa càng lan nhanh.

Đám cháy bùng lên tại căn nhà chứa bao bì nylon ở phường Bình Hưng Hòa (Ảnh: Cắt từ clip).

"Tôi thấy khói đen bốc lên cao hơn chục mét kèm theo mùi khét. Nơi xảy ra vụ cháy chứa nhiều bao bì", người dân tại khu vực chia sẻ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.