Điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm phường Sài Gòn trong 3 ngày

Ngày 29/10, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn) để phục vụ công tác thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Saigon Centre.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt từ 5h đến 6h sáng ngày 29 và 30/10. Chương trình thực tập chính thức diễn ra lúc 8h30 ngày 31/10 và dự kiến kết thúc vào 9h45 cùng ngày.

Từ ngày 29/10, một số tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM sẽ hạn chế giao thông phục vụ công tác thực tập chữa cháy tại tòa nhà Saigon Centre (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khu vực thực tập nằm trên đường Lê Lợi (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Lê Lợi đến khu vực đón, trả khách của tòa nhà Saigon Centre).

Phòng PC08 khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển vào làn hỗn hợp đường Lê Lợi và đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa (mặt tiền tòa nhà Saigon Centre) trong thời gian diễn ra sự kiện. Người tham gia giao thông có thể đi theo các hướng thay thế sau:

Hướng 1: Từ đường Lê Lợi (hướng chợ Bến Thành đi Đồng Khởi), các phương tiện di chuyển tạm thời vào làn ô tô của đường Lê Lợi hoặc các tuyến song song như Hàm Nghi, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng...

Buổi thực tập chính thức bắt đầu vào sáng 31/10 tại tòa nhà Saigon Centre, đường Lê Lợi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hướng 2: Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hướng Lê Thánh Tôn đi Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt), các phương tiện có thể rẽ vào Lê Lợi hướng ra chợ Bến Thành để đi Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo, hoặc đi theo Lê Lợi (làn ô tô) hướng Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng.

Phòng PC08 đề nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu tại khu vực diễn tập, nhằm đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh linh hoạt phương án phân luồng, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực trung tâm.