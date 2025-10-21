Cứu 2 người bị kẹt lúc cháy căn hộ chung cư Rivergate ở TPHCM

Ngày 21/10, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy tại căn hộ chung cư Rivergate Residence, phường Khánh Hội, TPHCM.

Lúc 16h10 ngày 20/10, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn hộ tầng 27, block A của chung cư nói trên.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động 11 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khu vực 4; khu vực 1 nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ứng cứu người dân.

Cảnh sát PCCC có mặt tại chung cư (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, cảnh sát xác định ngọn lửa phát triển nhanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan sang các căn hộ liền kề. Thời điểm trên, có nhiều người mắc kẹt tại các tầng của chung cư.

Lực lượng chức năng đã chia nhiều hướng tiếp cận, hướng dẫn 300 người dân kịp thời thoát nạn, trực tiếp giải cứu 2 người bị kẹt tại ban công căn hộ cùng tầng 27. Đến 17h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm cháy khoảng 50/68m² căn hộ cùng nhiều vật dụng gia đình như máy lạnh, tủ lạnh, quạt máy, quần áo,... chưa ước tính thành tiền. Cảnh sát đã bảo vệ được phần còn lại diện tích căn hộ, không để cháy lan sang các căn liền kề. Cơ quan chức năng xác định, bước đầu đám cháy bùng phát tại khu vực phòng ngủ.

Đám cháy bùng phát tại căn hộ ở tầng 27 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Qua xác minh, căn hộ nơi xảy ra cháy do bà V.T.M.L. (SN 1989) làm chủ hộ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn hộ có 3 người và tất cả đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Chung cư nơi xảy ra cháy đã thành lập ban quản trị và có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

Chung cư Rivergate Residence là khu căn hộ cao cấp tại 151-155 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, gồm hai tòa tháp cao 27 và 33 tầng.

Dự án có vị trí đắc địa, gần trung tâm thành phố, dễ dàng kết nối giao thông và sở hữu nhiều tiện ích nội khu hiện đại như hồ bơi, phòng gym, spa, cùng không gian xanh mát nhìn ra sông.