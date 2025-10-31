Bộ trưởng Công an yêu cầu tuyệt đối không để người dân vùng lũ bị đói rét

Ngày 31/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có Công điện gửi Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương về việc quyết tâm ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.

Nội dung công điện nêu, những ngày vừa qua, tại nhiều địa phương xảy ra mưa đặc biệt lớn, kéo dài, lũ dâng nhanh, vượt mức lịch sử, trên diện rộng, gây ngập sâu, chia cắt giao thông, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Tại các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nhiều nơi mưa lũ và sạt lở diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", lực lượng CAND đã thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm gương mẫu, tiên phong, dồn toàn lực, triển khai cao độ lực lượng cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tế lương thực cho người dân (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó, có cán bộ công an đã hy sinh, có người bị thương, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quên đi hạnh phúc của cá nhân và chính gia đình mình, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “lực lượng CAND là chỗ dựa tin cậy nhất cho người dân trong thiên tai, bão lũ; mỗi đơn vị CAND ở địa phương, cơ sở là một ngôi nhà an toàn cho người dân”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy và dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Những ngày tới, dự báo tình hình thiên tai, lũ lụt còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách “cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, rà soát, cảnh báo và di dời ngay các hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị đói rét, bị cô lập...

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương huy động mọi nguồn lực hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả thiên tai; phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục giao thông, điện, thông tin liên lạc; kịp thời thống kê thiệt hại, chủ động hỗ trợ trước cho người khó khăn nhất, ưu tiên khôi phục trường học, trạm y tế, các công trình dân sinh cấp thiết để bà con sớm trở lại đời sống bình thường.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao đổi, triển khai phương án vận chuyển hơn 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng lũ (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, đêm 30/10, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, đã chủ trì, trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Bộ, Đoàn Vận tải Công an nhân dân vận chuyển, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hơn 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo đó, Bộ Công an chuyển vào miền Trung 60.000 chai nước tinh khiết, 7 tấn bánh và lương khô, giao Công an TP Huế và Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, phân phối kịp thời đến người dân tại các khu vực đang bị ngập lụt.