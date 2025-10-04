Hơn 100 giờ mất điện, không nước sạch ở xóm ngập giữa Hà Nội sau mưa lớn

Đã hơn 100 giờ kể từ sau trận mưa lớn kéo dài 2 ngày liên tục từ chiều 29 đến tối 30/9, nhiều nơi ở Hà Nội nước đã rút cạn, cuộc sống người dân dần trở lại bình thường. Nhưng bên trong khu dân cư phố Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội), hàng trăm căn nhà vẫn ngập sâu, con đường lớn dẫn vào khu dân cư này vẫn còn ngập hơn 1m, giao thông tê liệt.

Dù Hà Nội thời tiết đã tạnh ráo, nắng to mấy ngày qua, tuy nhiên nước ở khu vực này vẫn rút rất chậm, các phương tiện như ô tô, xe máy đa số phải quay đầu khi tới khu vực này, một số khác hoặc là bỏ xe lại lội bộ qua, hoặc phải thuê xe kéo để chở qua khu vực ngập sâu.

Vào sâu vài trăm mét trong các ngõ nhỏ phố Miêu Nha, hàng trăm căn nhà vẫn bị nước bao phủ, đa số người dân khu vực ngập lụt ở Miêu Nha đã di tản tới nhà người quen hoặc tạm thuê nơi khác để tránh trú những ngày này. Còn số ít là người lớn tuổi hoặc vài gia đình không có con nhỏ vẫn cố bám lại trong những căn nhà tứ bề ngập nước.

Đến chiều 4/10, mực nước nhiều đoạn trong ngõ số 6 Miêu Nha vẫn sâu từ 1m đến 1,3m.

Nước ngập sâu cũng khiến nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm, bên cạnh đó là rác thải, nước thải từ kênh rạch, bãi rác tràn vào khu dân cư theo con nước lên.

Những ngày này, xóm làng ở đây cũng trở nên yên ắng hẳn, vì đa số các căn nhà đều đã "cửa đóng then cài", người thì di tản tới nơi khác để tránh lụt, nhà thì cho con cái về ở nhờ họ hàng, thuê chỗ tạm để tránh qua đợt ngập này. Chỉ còn số ít các gia đình có người lớn tuổi, hoặc không có con nhỏ là còn bám trụ lại.

Bốn bề là nước, phương tiện duy nhất có thể di chuyển thuận tiện mà không cần phải "bì bõm" trong nước là thuyền nhỏ hoặc những chiếc bè tự chế.

Người dân ở khu vực này dường như đã quá quen với việc ngập lụt, nên nhiều nhà đã chuẩn bị sẵn thuyền, bè từ trước, chỉ cần có nước lên là mang ra dùng.

Khu vực nhà bà Liên thuộc một trong những nhà ngập sâu nhất ở xóm, gia đình chỉ có hai vợ chồng già, các con đều có gia đình riêng nên không ở chung. Đã 5 ngày nay, cuộc sống của hai vợ chồng bà gần như xáo trộn hoàn toàn, không thể đi lại bình thường, xung quanh bốn bề là nước, gia súc, vật nuôi, cây cối trong nhà cũng bị ảnh hưởng nặng.

"Chỉ có hai ông bà già ở nhà, sức yếu rồi nên những ngày qua khá vất vả, có việc cần thì phải gọi con trai về giúp hoặc nhờ vả hàng xóm. Người thì sao cũng được, nhưng có được đàn gà, con lợn, mất công nuôi bao lâu nay, cố mà giữ chứ không nó chết mất", bà Liên nói.

Anh Nguyễn Đức Cảnh (con trai bà Liên) cùng hai người hàng xóm sang giúp hai vợ chồng bà Liên gia cố lại chuồng lợn đã bị ngập sâu.

Chuồng lợn gần như ngập hoàn toàn, nước cao tới ngực, 4 người đàn ông vất vả dồn bắt lợn để đưa lên điểm cao khô ráo.

Gia đình bà Liên cùng với 2 người hàng xóm mất khoảng 10 phút mới đưa được chú lợn lên trên gác lửng. Sau đó gia cố lại để chú lợn có chỗ ở tạm qua những ngày nước ngập.

Nước ngập hết khu vực chăn nuôi của chó, gà, vịt... nên bà Liên phải kê thêm ván gỗ, một số vật dụng để làm nơi tránh ngập tạm bợ cho đàn gia cầm, vật nuôi những ngày này.

"Mấy hôm nay nước rút rất chậm, không biết khi nào mới hết, hy vọng là trong vài ngày tới nước xuống nhanh để cuộc sống sớm trở lại bình thường, chứ cứ kéo dài cả tuần như thế này mệt lắm rồi", bà Liên nói.

Cách đó vài căn nhà, bà Nguyễn Thị Huế (69 tuổi) đang cố gắng dọn dẹp khu chuồng gà sau khi bị nước lụt làm đổ sập. Không còn nơi để nhốt đàn gà, bà Huế chỉ còn cách gác tạm những tấm ván lên nhau để cho đàn gà đứng tạm.

Bà Huế kể, mấy hôm mưa to, chuồng bị ngập hết, rất nhiều gà bị mất, có khi là bị nước cuốn đi, hoặc bị đè chết dưới đống đổ nát. Bà Huế xin gạo ướt của hàng xóm về cho gà ăn những ngày nước ngập. Suốt 5 ngày qua, dù nước ngập sâu nhưng bà vẫn đều đặn ra chăm đàn gà mỗi ngày 2 lần, đếm kỹ từng con một.

"Công sức chăm bẵm bấy lâu nay, giờ đến lúc gần lớn, chưa bán được con nào thì lại gặp lụt. Cứ tình hình này không chết vì lụt thì cũng chết vì dịch bệnh", bà Huế buồn rầu.

5 hôm nay, nhà chị Hà ngập sâu, mất điện và nước sạch nên chị không thể nấu cơm ở nhà. Hàng ngày đi làm, chị mang theo gạo lên cơ quan để mượn bếp nấu cơm, mỗi ngày chị nấu hai phần, một cho nhà chị và thêm một phần cho nhà hàng xóm kế bên là ông Nguyễn Thế Toàn (64 tuổi) do cả xóm mất điện, không có cách gì để nấu nướng.

Nghe chị Hà gọi, ông Toàn liền ra ban công, ném một sợi dây buộc sẵn qua ban công xuống dưới ngõ, chị Hà cẩn thận buộc túi cơm để ông Toàn kéo lên tầng 2.

"Giờ có cơm nhưng cũng chưa ăn ngay, phải đợi đến tối khi con đi làm về mua thêm đồ ăn về nữa mới ăn dùng bữa. Mấy hôm nay ngập sâu không có điện để nấu nướng nên đành nhờ hàng xóm giúp đỡ thôi", ông Toàn chia sẻ.

Chị Hà về nhà khi trời bắt đầu nhá nhem, căn nhà tối om khi không có đèn điện như mọi ngày, chị vội bật đèn điện thoại lên để lần tìm tới chiếc xe máy điện ở gần bếp.

Mất điện 5 hôm nay, nhưng nhà có chiếc xe điện, pin còn đầy, nên chồng chị Hà đã tháo ra để lấy nguồn điện phát cho chiếc bóng đèn nhỏ trên tầng 2 để cả nhà tiện sinh hoạt ban đêm.

"Điện hơi yếu, chỉ đủ chạy cho một chiếc bóng đèn nhỏ thôi, và cũng phải tiết kiệm pin nên mấy hôm nay cũng hạn chế bật. Chỉ khi có việc cần thiết mới bật lên thôi", chị Hà nói.

Cuối ngõ là nhà của ông Cao Văn Hợi (72 tuổi), 5 ngày nay nhà mất điện, không có nước sạch, mỗi ngày ông đều phải xách xô đi xin nước nhà hàng xóm để sinh hoạt.

Theo ông Hợi, gia đình ông không dùng nước sạch trực tiếp mà bơm về cho vào bể dự trữ dưới hầm, nhưng giờ nước ngập sâu, nguồn nước bên dưới bị ô nhiễm rồi nên không dám dùng.

"Trong nhà đồ đạc tầng một gần như bị ngập và hư hỏng hết. Hôm trời mưa lớn, tôi ở nhà một mình, con đi làm không về kịp, hàng xóm cũng bận dọn đồ nhà họ nên không có ai khiêng giúp lên cao, giờ hỏng hết", ông Hợi cho hay.

Chuẩn bị tới giờ ăn cơm tối, ông Nguyễn Văn Thắng (ngõ 6 Miêu Nha) loay hoay tìm bật chiếc đèn Led mua từ mấy hôm trước.

"Trước đây cũng có ngập lụt nhiều lần, nhưng ít khi mất điện, có mất thì cũng nhanh có lại nên không chuẩn bị đèn dự phòng. Đợt này thấy nước lên sâu quá, có lẽ sẽ cắt điện kéo dài nên tôi mới đi mua đèn có pin dự phòng để tiện sinh hoạt", ông Thắng nói.

Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của chị Tâm, hàng xóm cách đó vài nhà mang nồi cơm còn nóng hổi sang cho ông Thắng.

"Nhà tôi cũng mất điện, không nấu cơm được, tiện đi ra đầu ngõ xin cắm điện nhờ mấy nhà có điện, tiện thể cắm cơm luôn cho ông Thắng. Vừa mới ra lấy về tức thì đây", chị Tâm nói.

Trong ánh đèn yếu ớt, ông Thắng đốt thêm cây nến đặt dưới nền nhà nữa để đủ ánh sáng cho bữa cơm tối. Nhà có thêm em trai và em gái sang ăn cơm cùng vì họ cũng không có điện để nấu cơm. Bốn ngày nay con trai ông Thắng không về nhà vì ngập sâu, phải ở lại tạm nhà bạn để tiện đi làm.

"Mấy anh em ở cạnh nhau nên rủ qua ăn cơm cùng luôn cho tiện. Đồ ăn thì đi mua, cơm thì đi cắm nhờ điện của hàng xóm ở phía ngoài", ông Thắng nói.

Đã 5 ngày trôi qua, hơn 300 hộ dân ở khu phố Miêu Nha (phường Xuân Phương) vẫn chìm trong biển nước, tình cảnh mất điện và nước sạch khiến họ mệt mỏi mà chưa biết khi nào có thể trở lại cuộc sống bình thường.