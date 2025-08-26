Hà Nội: 10 tiếng khốn khổ sống trong ngập lụt của "xóm ung thư"

4h ngày 26/8 nghe thấy ngoài trời mưa to, chị Lan (Hà Nam) đang ở trọ tại ngõ 94 Cầu Bươu chăm con mắc ung thư đã thấp thỏm lo lắng.

Đúng như linh tính của người phụ nữ, chỉ một giờ đồng hồ sau, nước bắt đầu tràn vào bên trong tầng một. Chị Lan và các người nhà/bệnh nhân ở 7 phòng trọ liền nhau hô hoán sơ tán đồ đạc lên vị trí cao hơn (Ảnh: Thành Đông).

Cơn mưa kéo dài từ tối 25/8 khiến nhiều khu vực vẫn được gọi là “xóm ung thư” ở đối diện Bệnh viện K Tân Triều ngập trong biển nước. Đáng chú ý, đoạn đường Cầu Bươu ngay lối vào Bệnh viện K Tân Triều ngập 0,2-0,5m, gây ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân (Ảnh: Thành Đông).

Từ đầu giờ sáng, nhiều bệnh nhân có lịch khám, hóa trị, xạ trị đã phải bì bõm trong dòng nước ngập tới gần đầu gối để vào bệnh viện (Ảnh: Thành Đông).

Là trục đường có nhiều phương tiện giao thông đi lại, con đường đến viện của nhiều bệnh nhân lại càng khó khăn khi vải chen chân giữa dòng xe cộ dày đặc (Ảnh: Minh Nhật, Thành Đông).

Sức khỏe yếu, không ít bệnh nhân ung thư chao đảo khi mỗi đợt sóng từ các lớn như xe tải, xe container đánh vào. Dù đã xắn quần tới gối vẫn bị ướt sũng do sóng nước (Ảnh: Thành Đông).

Có lịch khám vào đầu giờ sáng, chị H. (Nghệ An), bệnh nhân ung thư cổ tử cung cùng chồng bì bõm lội nước để vào viện từ 7h. Tuy nhiên vì tắc đường, bác sĩ không thể đến kịp lúc, phải 10h chị H. mới được khám.

“Ngập thế này bệnh nhân cũng khổ bác sĩ cũng khổ, nhưng do thời tiết nên cũng đành chịu”, chị H. chia sẻ (Ảnh: Minh Nhật).

Vỉa hè bị ngập trong nước, cầu vượt cho người đi bộ trước cổng Bệnh viện K trở thành nơi trú chân của nhiều bệnh nhân chờ xe đến đón sau khi khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, với các bệnh nhân ung thư đi xe lăn buộc phải chọn phương án băng qua đường ngập vì khó di chuyển lên bậc thang cầu vượt (Ảnh: Thành Đông).

Lo ngại nước còn lên cao và mất điện, nhiều bệnh nhân và người nhà đã tranh thủ mua bữa trưa từ sớm (Ảnh: Minh Nhật).

Anh Thu mắc ung thư vòm họng được mẹ đưa đi truyền từ 8h. Đến khi về, hai mẹ con ngỡ ngàng khi thấy nước đã tràn vào phòng trọ.

“Nồi cơm điện vừa mua để ở sàn nhà bị nước ngập hỏng mất. Trưa nay, hai mẹ con đành nấu tạm cái gì ăn bằng bếp ga. Không biết đợt ngập này còn kéo dài đến tận bao giờ”, mẹ anh Thu ngán ngẩm (Ảnh: Thành Đông).

Căn phòng trọ vỏn vẹn 5 mét vuông là nơi ở của chị Nhân (Thái Bình), bệnh nhân ung thư niêm mạc tử cung và 2 người khác. Nước ngập tới mắt cá, người phụ nữ đành cố thủ trên chiếc giường không giám ra ngoài vì sợ nhiễm bệnh khi sức khỏe đang rất yếu.

"Mưa gió thế này quá khổ, người bệnh ung thư đã ốm yếu lại phải dầm mưa, lội nước hàng ngày rất dễ đổ bệnh", chị Nhân nói (Ảnh: Minh Nhật).

Dòng nước nước lụt cuốn theo rác thải, chất bẩn càng làm tăng nguy cơ sức khỏe đối với bệnh nhân ung thư (Ảnh: Thành Đông).

Đến gần trưa, tại khu vực Bệnh viện K Tân Triều lại mưa trắng trời. Nước tiếp tục dâng kéo theo nỗi khổ của xóm ung thư (Ảnh: Thành Đông).

Ngõ 95 Cầu Bươu là một trong những điểm ngập sâu nhất của xóm ung thư. Theo một chủ nhà trọ, đây là đợt ngập nặng nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, năm 2024, đã có 5 lần xóm bị ngập (Ảnh: Thành Đông).

Mực nước sắp vượt dự tính ban đầu, nhiều quán ăn, khu trọ trong ngõ hô hoán nhau di dời đồ điện, đồ có giá trị lên cao hơn (Ảnh: Minh Nhật).

Một điểm phát bữa trưa từ thiện gồm có bánh mì, sữa và nước lọc giúp san sẻ khó khăn của bệnh nhân ung thư trong tình cảnh "sống chung với lũ" (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều bệnh nhân và người nhà phải sử dụng dịch vụ xe kéo để đi đến điểm không bị ngập (Ảnh: Thành Đông).

Trên tuyến đường Cầu Bươu, chiếc xe cứu thương chật vật di chuyển giữa dòng nước, nhường chỗ qua lại từng đoạn hẹp (Ảnh: Thành Đông).

Theo dự báo trong hôm nay, Hà Nội có thể mưa lớn đến hết đêm, kéo theo nỗi lo "sống chung với lũ" của hàng trăm bệnh nhân ung thư (Ảnh: Thành Đông).