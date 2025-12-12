Tổng thống Trump: Đề xuất của Mỹ về Ukraine có thể cứu hàng nghìn người

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 11/12, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã tiến “rất gần” đến việc làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“Tôi nghĩ chúng ta đã tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận với Nga. Tôi nghĩ chúng ta cũng đã tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận với Ukraine. Trên thực tế, ngoại trừ Tổng thống Zelensky, người dân của ông ấy đều rất thích ý tưởng về thỏa thuận này”, ông Trump nói khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất có thể “ngăn chặn việc lấy đi sinh mạng hàng nghìn người mỗi tháng”.

Tổng thống Trump nói rằng bản dự thảo kế hoạch hòa bình có “4 hoặc 5 phần khác nhau”, nhưng các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về lãnh thổ.

“Tình hình khá phức tạp vì họ đang chia cắt đất đai theo một cách nhất định. Đó không phải là điều dễ giải quyết”, ông Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ từ chối bình luận liệu ông có đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn tương tự mô hình của Hàn Quốc và Triều Tiên hay không.

Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất vào tháng trước được cho là kêu gọi Ukraine rút quân khỏi khu vực mà họ đang kiểm soát ở vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Đây cũng là một trong những điều kiện then chốt của Nga để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ, tuyên bố bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lãnh thổ cũng phải được quyết định “thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý”.

Nga cho biết để có một giải pháp toàn diện và hòa bình ổn định, Ukraine phải công nhận đường biên giới mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong chuyến thăm Ấn Độ tuần trước rằng, Moscow sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass bằng vũ lực nếu quân đội Ukraine từ chối rút lui.

Tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian. Ông Zelensky nói rằng Nga “muốn toàn bộ vùng Donbas”, điều mà Ukraine bác bỏ.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Một phiên bản của kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất vào tháng trước được cho là có nhiều điều khoản về lãnh thổ có lợi cho Nga, bao gồm việc Ukraine phải nhượng lại cho Nga toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk, ngoài những gì Nga đã kiểm soát trong các cuộc giao tranh. Theo kế hoạch này, Nga sẽ giữ lại các khu vực ở Zaporizhia và Kherson mà Moscow đang kiểm soát.

Tổng thống Zelensky cho biết Washington đã đưa ra một “tầm nhìn thỏa hiệp”, theo đó quân đội Ukraine sẽ rời tỉnh Donetsk và lực lượng Nga sẽ không tiến vào, tạo ra khu vực mà Washington gọi là “vùng kinh tế tự do”, còn Moscow coi là “vùng phi quân sự”.

Nga nhiều lần yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các phần còn lại của tỉnh Donetsk và Lugansk mà Ukraine vẫn còn kiểm soát.

Tỉnh Lugansk gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi lực lượng Ukraine đang giữ khoảng 6.600km² tại tỉnh Donetsk, bao gồm các thành phố then chốt Sloviansk và Kramatorsk.