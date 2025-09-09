Hà Nội chính thức bổ cập nước từ hồ Tây "hồi sinh" sông Tô Lịch

Sáng 9/9, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) cho biết tuyến ống riêng dẫn nước này gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.

Theo vị này, tuyến ống riêng này đảm bảo việc bổ cập nước từ hồ Tây về có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn từ hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải trong kênh TE3.

Đồng thời, đảm bảo nước thải vẫn được dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý trong trường hợp hạ mức nước hồ Tây, đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội thông tin.

Ngoài việc thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.

Nước từ hồ Tây đang được bổ cập cho sông Tô Lịch (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Ban nông nghiệp Hà Nội cũng cho hay đơn vị thi công đã hoàn thành và hoàn trả mặt bằng 63 cửa xả và đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8, đảm bảo thu gom triệt để nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao vào ngày 25/8.

Dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập nước cho hồ Tây đã cơ bản hoàn thành (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Đại diện Ban Nông nghiệp cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5m như giải pháp trước mắt thành phố đã chỉ đạo.

Đại diện Ban quản lý hồ Tây cũng cho biết dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập nước cho hồ Tây cũng đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9.

Sông Tô Lịch dài 14km chảy qua nhiều phường xã của Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Về bổ cập nước cho sông Tô Lịch, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu việc lấy nước từ hồ Tây phải nghiên cứu, đảm bảo đủ công suất, nghiên cứu phân tích kỹ mẫu nước, đánh giá để không làm biến đổi thủy văn môi trường nước.

Cùng với đó, phối hợp với đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo ra được nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch, theo lãnh đạo Hà Nội.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khi bổ cập nước vào hồ Tây phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ.