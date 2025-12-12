Cháy khu chứa phế liệu của công ty ở TPHCM

Đến 15h ngày 12/12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an TPHCM) đã dập tắt đám cháy xảy ra tại khu vực chứa phế liệu của một công ty ở phường Tây Nam, TPHCM.

Vụ cháy xảy ra vào 13h20 cùng ngày. Thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Khu vực chứa phế liệu nên ngọn lửa lan nhanh, cột khói đen bốc cao cuồn cuộn khiến người dân không thể dập lửa tại chỗ.

Khu vực bị cháy nằm ngoài nhà xưởng của công ty (Ảnh: T.L.).

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động khoảng 4 xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Khu vực xảy ra cháy nằm ngoài nhà xưởng nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.