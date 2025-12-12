Đề nghị khôi phục điều tra vụ mất cắp 2,1 tỷ đồng trong két sắt công ty

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu như trên với Bộ Công Thương tại kết luận thanh tra toàn diện quá trình đề xuất, triển khai thực hiện dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn và hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa công bố.

Theo kết luận, vụ mất cắp trên 2,1 tỷ đồng tiền mặt xảy ra vào ngày 25/5/2014. Số tiền này được đặt trong két sắt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn. Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm đình chỉ điều tra vụ án vào ngày 3/2/2015 do hết thời hạn điều tra.

Trụ sở Công ty xi măng Quang Sơn ở Thái Nguyên (Ảnh: Q.S).

Dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn được đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Tổng công ty Vinaincon được giao làm chủ đầu tư dự án. Kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2021 của nhà máy này thua lỗ gần 1.950 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra đề nghị Bộ Công Thương xử lý về kinh tế và các nội dung có liên quan đến kinh tế gần 442,8 tỷ đồng.

Bộ Công Thương phải chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tham mưu không đúng quy định và Tổng công ty Vinaincon, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP khai thác đá vôi Quang Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm.

Cơ quan thanh tra đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xem xét xử lý và thu hồi về ngân sách số tiền hơn 2.403 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh một số vụ việc.

Trong đó, theo kết luận thanh tra, Tổng công ty Vinaincon phê duyệt điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định, vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có nguy cơ gây thiệt hại số tiền hơn 1.063 tỷ đồng; ngoài ra còn thu lợi bất chính trong thăm dò, khai thác tài nguyên số tiền trên 46 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà máy xi măng Quang Sơn đến ngày 31/12/2021 đã thua lỗ gần 1.950 tỷ đồng (Ảnh: Q.S).

Thanh tra cũng chuyển thông tin để Bộ Công an giao cơ quan chức năng xác minh đối với một số gói thầu tư vấn và gói thầu xây lắp tại gói thầu 32A, gói thầu số 13, gói thầu số 14, gói thầu số 19.

Một số sai phạm khác với số tiền gần 364 tỷ đồng do Vinaincon điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư, không đúng thẩm quyền, không được phép điều chỉnh bù trượt giá theo quy định của pháp luật, nguy cơ gây thiệt hại cũng được Thanh tra Chính phủ đề nghị công an làm rõ.