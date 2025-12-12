Loại gỗ tạp được mua với giá 3 triệu đồng/kg, dân đổ xô vào rừng săn tìm

Những ngày gần đây, các xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị (khu vực huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) đang chứng kiến một "cơn sốt" bất thường khi người dân đổ xô vào rừng săn lùng gỗ mán đỉa, một loại gỗ trước đây chỉ được xem là gỗ tạp.

Theo thông tin từ người dân địa phương, loại gỗ này đang được thương lái Trung Quốc thu mua với mức giá "trên trời", dao động từ 1 đến 3 triệu đồng/kg, một mức giá chưa từng có tiền lệ.

Gỗ mán đỉa đang được người dân săn lùng để bán cho thương lái (Ảnh: Nam Hoàng).

Một người dân chia sẻ: "Loài gỗ mán đỉa mọc nhiều ở vùng rừng núi Quảng Trị, trước đây chỉ làm đồ gia dụng rẻ tiền nhưng không hiểu sao giờ họ thu mua "giá trên trời". Tôi cũng chẳng biết họ thu mua để làm gì nhưng có giá cao nên nhiều người tìm loại gỗ này để bán".

Theo tìm hiểu, gỗ mán đỉa thuộc loại gỗ nhóm 8, có giá trị kinh tế không cao nhưng đang bị "thổi phồng" thành "đồ phong thủy" trên thị trường.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), đã xác nhận tình trạng người dân đổ xô tìm kiếm gỗ mán đỉa để bán.

Theo ông Tân, mặc dù vùng núi đá vôi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không có nhiều cây mán đỉa, nhưng trước tình hình người dân ồ ạt tìm kiếm, đơn vị đã tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm hại rừng.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã nắm bắt thông tin về việc gỗ mán đỉa được thương lái Trung Quốc thu mua mạnh ở Lào và tình trạng này đang lan sang Quảng Trị.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, chốt chặn và xuống địa bàn nắm tình hình để kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và buôn bán lâm sản trái phép.

Gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) thuộc nhóm 8, có đặc điểm thân thẳng, vỏ nâu nhạt, gỗ mềm, nhẹ và dễ gia công. Trước đây, loại gỗ này chỉ được sử dụng để làm đồ nội thất và gia dụng bình dân.

Việc thương lái Trung Quốc đẩy giá mua lên cao bất thường đã biến loại gỗ trước đây được xem là tạo thành mục tiêu săn lùng ráo riết, kéo theo nguy cơ phá rừng tự phát.

Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng nếu thị trường không được kiểm soát chặt chẽ, "cơn sốt gỗ mán đỉa" có thể tiếp diễn và để lại những hệ lụy khó lường cho môi trường và kinh tế địa phương.