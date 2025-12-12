Nam thanh niên ở TPHCM bị thu xe máy sau khi bốc đầu quay TikTok

Ngày 12/12, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên bốc đầu xe máy ở phường Bình Thạnh.

Trước đó, ngày 5/12, lực lượng chức năng phát hiện người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên bốc đầu xe máy, chạy bằng một bánh trên đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh.

CSGT làm việc với nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Chu Văn An (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Công an phường Bình Thạnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời nam thanh niên điều khiển phương tiện lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm. Thời điểm bốc đầu xe, anh ta nhờ người quen quay video, sau đó đăng tải clip lên trang TikTok cá nhân.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe của nam tài xế trong 23 tháng.