Hình ảnh cuối cùng của tàu hoang Sheng Li trước khi được kéo khỏi Côn Đảo

Con tàu Sheng Li, từng gây xôn xao dư luận với ý tưởng đánh chìm làm điểm lặn ngắm san hô, đã chính thức được đấu giá thành công và chuẩn bị rời cảng Bến Đầm sau gần hai năm neo đậu.

Nằm yên vị trong khu tránh trú bão của cảng Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo) từ khoảng hai năm qua, tàu Sheng Li đã thu hút sự chú ý khi có đề xuất đánh chìm để tạo điểm lặn ngắm san hô. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị nhà chức trách TP.HCM bác bỏ vì không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sau đó, con tàu đã được đấu giá thành công và bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá. Theo quy chế đấu giá, chủ mới chỉ được phép tháo dỡ tàu để thu hồi phế liệu, nghiêm cấm hoán cải hay sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức đấu giá, tàu Sheng Li có phần thân vỏ đã cũ, bị han gỉ và hư hỏng nặng.

Bên trong tàu bao gồm 6 khoang hầm hàng thông nhau, một máy chính, hai máy phụ, một máy phát điện đã cũ, han gỉ và một chân vịt.

Phần lớn thời gian, tàu Sheng Li ở trạng thái mắc cạn, chỉ nổi khi thủy triều lên cao. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, màu sơn trên bề mặt tàu đã mờ dần, các cấu phần kim loại bị han gỉ; phần chìm dưới nước bị hà biển bám kín.

Tàu Sheng Li được đóng mới năm 2002, mang quốc tịch Togo với cảng đăng ký là Lome. Tàu dài 52m, rộng 8,5m, trọng tải toàn phần 1.200 tấn, chức năng là tàu chở hàng đông lạnh.

Khoảng hai năm trước, tàu trôi dạt tự do trên biển và được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội 33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, đóng quân tại đặc khu Côn Đảo) chờ xử lý. Sau đó, tàu được kéo về khu tránh trú bão của cảng Bến Đầm và ở đó cho đến nay.

Dù chỉ neo tại cảng trong khoảng hai năm, con tàu đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều du khách đến với Côn Đảo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Võ Đăng Dũng, một nhiếp ảnh gia du lịch tại Côn Đảo, cho biết con tàu hoang này bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok sau khi anh thực hiện một bộ ảnh cưới cho hai vị khách với con tàu vào tháng 3.

Theo anh Dũng, nhiều du khách khi đến Côn Đảo cũng hứng thú với con tàu này. Vào mùa du lịch cao điểm, anh nhận kín lịch chụp ảnh check-in với con tàu từ các du khách. Thậm chí, một đơn vị du lịch đã thiết kế tour chèo sup ngắm tàu hoang.

Vì sức hấp dẫn của con tàu, anh Dũng cùng nhiều người dân làm du lịch trên đảo bày tỏ sự hụt hẫng và tiếc nuối khi phương án xử lý cuối cùng là bán sắt vụn.

Cuối tháng 10, đơn vị trúng đấu giá đã tiếp cận con tàu. Một nhóm công nhân đã triển khai dọn dẹp rác thải và hút cát để tạo luồng lạch kéo tàu rời bến.

Theo thông tin mới nhất, con tàu đã được kéo khỏi vị trí neo đậu vào ngày 6/11. Hiện, chủ tàu đang chờ thời tiết thuận lợi để đưa con tàu rời khỏi đặc khu Côn Đảo.